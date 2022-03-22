يعترف فرنانديز بالتناقضات مع CFK ويطلب الوحدة

اعترف الرئيس الارجنتينى البرتو فرنانديز يوم الثلاثاء بتناقضاته مع نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دى كيرشنر التى وضعت الائتلاف الحاكم على حافة الكسر وحث وحدة الحزب الحاكم على منع يمين الوسط من العودة الى السلطة فى عام 2023.

وقال فرنانديز في مقابلة مع راديو الدستاب حول خلافاته مع نائب الرئيس والرئيس السابق (2007-2015)، والتي أصبحت أكثر حدة في الآونة الأخيرة لدرجة أن كلاهما لا يتحدث مع بعضهما البعض، وفقا للمتحدثة باسم الرئاسة، «من الواضح أننا لا نملك نظرات مماثلة».

وكانت الاحتكاكات بين الزعيم البيروني وشريكه في السلطة أكثر وضوحا من أي وقت مضى خلال التصويت على القانون الذي مكن السلطة التنفيذية من تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل دين قدره حوالي 45 مليار دولار أخذته الأرجنتين خلال فترة الولاية الأولى. الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكري (2015-2019).

وقد اختلف نائب الرئيس، وهو مرجع لتيار يسار الوسط داخل بيرونية يرفض صندوق النقد الدولي وسياسات التكيف الخاصة به، مع الشروط التي تم فيها التفاوض على الاتفاق.

تم تمرير القانون من قبل مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي وخلال التصويت فرنانديز دي كيرشنر، رئيس مجلس الشيوخ، كان غائبا كوسيلة للتعبير عن رفضه. في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، صوت المشرعون الذين ردّوا على نائب الرئيس ضد الاتفاق.

وأشار الرئيس إلى أنه يستمع ويحترم أولئك الذين «لا يرافقون» قراراته وأنه على الرغم من هذه التناقضات، فإنه لن يكون الشخص الذي سيتسبب في تعطيل التحالف الحكومي. لكنه في الوقت نفسه برر سلطته بالقول إنه الرئيس والرئيس الذي «يجب أن يتخذ القرارات» و «لا يمكن أن يكون لديك رئاسة جماعية».

وأضاف فرنانديز: «ما أعتقد هو أننا لا نستطيع القيام به، لأي سبب كان، سواء كانت النرجسية أو الأنانية أو السياسة أو الانفصال».

اعترف الرئيس بأنه ليس لديه مشكلة في الجلوس للاتفاق مع نائب الرئيس وابنها عضو الكونغرس ماكسيمو كيرشنر، زعيم تيار ينتقد الحكومة بشدة، وشدد على أن وحدة جبهة تودوس الحاكمة التي وصلت إلى السلطة في نهاية عام 2019 ضرورية لمنع عودة تحالف المعارضة بين أولئك الذين يشيرون إلى الرئيس السابق ماكري.

تم الكشف عن القطيعة بين فرنانديز وفرنانديز دي كيرشنر عندما قال مسؤول حكومي قبل أيام إن نائبة الرئيس لم ترد على الرسائل التي أرسلها إليها شريكها الحاكم تضامنا مع الهجوم على مكتبها في 10 مارس على أيدي المتظاهرين الذين رفضوا الاتفاق. مع صندوق النقد الدولي.

خلال العلاج في مجلس النواب، كسر العديد من المتظاهرين نوافذ مكتب نائب الرئيس بالحجارة، مما تسبب في أضرار في الداخل. وأعرب فرنانديز دي كيرشنر عن أسفه لوقوعه ضحية للهجوم بالنظر إلى موقفه الحاسم تجاه صندوق النقد الدولي، وذكر أنه تم التخطيط له، دون الإشارة إلى أي شخص على وجه الخصوص.

كما دافع الرئيس عن نفسه ضد انتقاد مجموعة من المثقفين حول «الاعتدال» في إدارته، عندما تساءل عما كان سيحدث إذا لم يتفق مع صندوق النقد الدولي والأرجنتين تكبدت وقف المدفوعات. وقال فرنانديز «لم يكن معتدلا، بل كان ثوريا لكنه أصاب 45 مليون أرجنتيني».