أرسل إل تينو أسبريلا رسالة إلى أولئك الذين دخلوا لسرقة مزرعته: «سيضطرون إلى قتلي»

قبل بضعة أسابيع، ذكر لاعب كرة القدم السابق الشهير، فاوستينو أسبريلا، أنه كان ضحية لعملية سطو في مزرعته، الواقعة في بلدية تولوا، فالي ديل كاوكا. من خلال شبكاته الاجتماعية، أفاد «إل تينو» أن أربعة لصوص دخلوا العقار وأخذوا كل شيء في طريقهم، كما اعتدوا على المسؤولين عن حراسة المكان.

«بعد ظهر اليوم، في مزرعتي في سان جيرونيمو في تولوا (فالي ديل كاوكا)، جاء أربعة رجال مسلحين واعتدوا على الأشخاص الذين يساعدوننا في رعاية المنزل، وهم بالفعل كبار السن. لقد أخلوا المنزل وأخذوا الأدوات والأدوات المنزلية والأشياء الشخصية للأشخاص الذين يساعدوننا»، قال لاعب كرة القدم السابق.

وبالمثل، علق Asprilla، وهو حاليًا عضو في اللجنة في البرامج الرياضية، بأنه قدم الشكوى المعنية: «إذا كان لديك أي معلومات، أرسل لنا رسائل إلى DM وسوف نتواصل. سيتم منح مكافأة للعثور على مكان وجود هؤلاء الأشخاص».

بعد أكثر من أسبوع من سوء الحظ، ظهر «el Tino» في برنامج «أعرف كل شيء»، على القناة الأولى، وكشف المزيد من التفاصيل عما حدث. ووفقا لروايته، كانت هذه هي المرة الخامسة التي يذهب فيها المجرمون إلى سرقة تلك التركة في موطنه تولوا: «وضعوا مسدسا على رأس الخادم الشخصي، الشخص الموجود هناك. حتى أنهم هددوه، أنه إذا لم يسلم الأشياء، فإنهم سيلاحقون الأطفال».

بعد ذلك، اعترف المرجع التاريخي للمنتخب الوطني الكولومبي بأنه ليس عادة في مزرعته بسبب التزامات مختلفة؛ ولكن، إذا كان حاضرا، أعلن أنه لن يخاف من وجود اللصوص: «في يوم من الأيام سيجدونني في المزرعة وسيقومون بالتأكيد يجب أن تقتلني، لأنني لن أسمح بالسرقة».

في الساعات الأخيرة، أعلن وزير التعايش وأمن المواطنين في الوادي، والتر كاميلو مورسيا، أنه يتم وضع استراتيجيات خاصة لضمان الأمن في المنطقة: «لدينا حوالي 400 ضابط شرطة من سلطة المرور يقومون بتنفيذ إجراءات محددة في تولوا، في بوغا، ولدينا عنصر إضافي من الجيش يقوم، في المناطق الريفية، بأنشطة مراقبة الأراضي ولا يحضر أيام الانتخابات فحسب، بل أيضا الحفاظ على الأمن بشكل سليم على مستوى المقاطعات».

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوعين، دعت نقابة السكر بروكانيا وأسوكانا وجمعيات المزارعين والثروة الحيوانية في فالي وكاوكا مكتب المدعي العام والحكومة الوطنية وحكام الإدارتين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد انعدام الأمن. والعنف.

في الماضي، أبلغت أسبريلا عن العديد من عمليات السطو ضده. واحد منهم وقع في بوغوتا، في مارس من العام الماضي. كما أعلن في ذلك الوقت، من خلال المنصات الرقمية، استغل بعض اللصوص حقيقة أنه ذهب إلى أمين الصندوق في شمال العاصمة لنهب سيارته، على Parque de la 93.

«نزلت إلى أمين الصندوق وكسروا كأسي. لقد أخذوا حقيبة كانت لدي هنا. [...] دقيقة واحدة تأخرت، دقيقة واحدة. ذهبت إلى أمين الصندوق، وخرجت وكان زجاجي قد كسر بالفعل»، قال في ذلك الوقت.

في الوقت المناسب، في عام 2019، اقتحم اللصوص مزرعته في سان جيرونيمو، وسرقوا خمسة أبقار. من بين هذه الحيوانات، سُرق الثور أيضًا، والذي أطلق عليه Asprilla «Lagrimon». تقدمت الشرطة الوطنية بالعمليات المعنية وتمكنت من استعادتها بعد ساعات قليلة من إبلاغ لاعب كرة القدم السابق عن الأحداث.

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