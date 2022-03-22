الإكوادور تكافح مع الضحايا لمواجهة باراغواي في بطولة العالم

قال المدرب غوستافو الفارو يوم الثلاثاء إن الإكوادور، التي تضربها غياب بعض أرقامها، تبحث عن لاعبين في «ظروف أفضل» لمواجهة مباراة حاسمة ضد باراغواي في موعد ما قبل الأخير من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال الفارو: «أحتاج إلى أحد عشر لاعبًا يتمتعون بنسبة 100٪ من فرصهم لأن ما سنلعبه ليس أكثر ولا أقل من التأهل لكأس العالم وهذا هو المكان الذي يجب أن نحاول فيه وضع اللاعبين الذين هم في أفضل وضع لمواجهة هذا التحدي الذي سيكون جسديًا وكرة قدم وعقلي». في مؤتمر صحفي.

الإكوادور، الثالثة في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة، قريبة جدا من الفوز بتذكرة مباشرة إلى قطر جنبا إلى جنب مع البرازيل والأرجنتين المؤهلة بالفعل.

وأعرب المدرب الأرجنتيني، الذي يرأس للمرة الأولى منتخبًا وطنيًا، عن أسفه لخسائر الالوان الثلاثة لمباراة الخميس المقبل، والتي ستلعب في سيوداد ديل إستي في باراغواي.

لن يحسب المنتخب الوطني الإكوادوري لهذه المباراة مع مويسيس كايسيدو وآلان فرانكو وجونزالو بلاتا السريع، بسبب الإيقاف.

ومن بين المصابين والمشككين روماريو إيبارا وإنر فالنسيا.

«نحن نعتمد على كمية ونوعية الغرباء لدينا» لتحديد استراتيجية اللعبة ضد الغوارانيس، مع عدم وجود فرصة للحصول على حصة لريال 2022.

اعترف ألفارو أنه على الرغم من استبعاد باراغواي من حدث كأس العالم، فإن مدربه، غييرمو باروس شيلوتو، يريد «البدء في إعطاء بصمته» للفريق مع اللاعبين الشباب «الذين يفعلون الأشياء بشكل صحيح في أنديتهم».

من جانبه، اعتبر عجلة القيادة جيريمي سارمينتو أنه سيكون لقاء «صعب».

«سيكون الأمر نهائيًا، ولن يسمحوا لنا بفعل أي شيء، بل سيعطون كل ما لديهم. يجب أن نركز بشكل جيد على تلك المباراة وأن نتأهل لتلك المباراة نفسها, علق سارمينتو في نفس المؤتمر الصحفي الافتراضي, الذي اعتبرها مباراة «صعبة».

بعد مواجهة باراغواي، سيقيس اللون الثلاثي القوة مع albiceleste في غواياكيل في 29 مارس.

مع بقاء مباراتين فقط قبل اختتام تصفيات أمريكا الجنوبية، سلط ألفارو الضوء على «الشعور بالانتماء» الذي يتمتع به فريقه، والذي يتكون في الغالب من شباب يبلغ متوسط عمرهم 23 عامًا.

وأشار إلى أن «الموقف أكثر أهمية من التكتيكات» في المحكمة.

pld/ol