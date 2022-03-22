اتهم المنشق إيفان ماركيز بوفاة 4 جنود كولومبيين في عام 1997

بوغوتا، 22 مارس اتهم مكتب المدعي العام الكولومبي زعيم المعارضة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة باسم «سيغوندا ماركيتاليا»، لوسيانو مارين، المعروف باسم «إيفان ماركيز»، بقتل أربعة جنود واختطاف واحد آخر في الأحداث التي وقعت في مقاطعة أنتيوكيا (شمال غرب) في عام 1997 بينما كان جزءا من حرب العصابات. وقد أبلغ مكتب المدعي العام عن ذلك يوم الثلاثاء، والذي ورد بالتفصيل في بيان أنه مع هذا القرار تم الإبقاء على مذكرة توقيف ضد رئيس «سيغوندا ماركيتاليا»، الذي كان كبير المفاوضين في حرب العصابات التابعة للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا في اتفاق السلام. وفقًا للتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام، في 2 يوليو 1997، خرجت قوات خاصة من الجيش الوطني للبحث عن رفيقين مفقودين في المنطقة الريفية في بلدة كوررولاو، في بلدية توربو. وعندما كانوا ينفذون هذه العملية، واجهوا الكتلة الشمالية الغربية لفارك المنقرضة وأصيب ثلاثة رجال يرتدون الزي الرسمي، هم الكابتن كارلوس إنريكي فيدال أبونتي والجنود ويليام أمادو سواريز وإيفان راميريز مونيوز. هذا هو السبب في تدخل الممرضة القتالية فابيو بينيدو سيرنا والرقيب بيدرو خوسيه غوارنيزو أوفال، ولكن عندما حدث ذلك، اختطفهم المسلحون ونقلوهم إلى معسكر. «قتل الجنود الجرحى الثلاثة وجندي التمريض بأدوات حادة وطلقات نارية، وأطلقوا النار من مسافة قريبة. من ناحية أخرى، تم اختطاف الرقيب لمدة ست سنوات تقريبا». تم إنقاذ الضابط في عملية سعى فيها الجيش إلى إطلاق سراح حاكم أنتيوكيا آنذاك، غييرمو غافيريا كوريا؛ ومستشار السلام في الوزارة، جيلبرتو إتشيفيري ميخيا، وأعضاء آخرين من قوات الأمن كانوا في الأسر أيضا. مشاركة ماركيز وأوضح مكتب المدعي العام أن «الأدلة تشير إلى أن هذه الأحداث كانت ستأمر بها أمانة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا آنذاك، والتي كان الاسم المستعار «إيفان ماركيز» جزءا منها، والذي سيكون أيضا منسق الجبهات التي كان لها تدخل في أنتيوكيا وكالداس». وهذا هو السبب في أن رئيس المعارضة يجب أن يجيب في المحكمة، عن طريق السلطة، عن جرائم القتل المشدد، ومحاولة قتل شخص محمي والاختطاف الابتزازي المشدد. تخلى «إيفان ماركيز»، وكذلك هيرنان داريو فيلاسكيز، المعروف باسم «البايسا» وغيره من رؤساء فارك السابقين، عن اتفاقية السلام، وفي 29 أغسطس 2019، أعلنوا عودتهم إلى السلاح، مدعين «خيانة دولة اتفاق هافانا للسلام». رئيس جاغا/إيم/آر تي