بنات نائب ساندينيستا يعاقب عليها الولايات المتحدة ترك المناصب الدبلوماسية

ماناغوا, 22 مارس ابنتا نائب ساندينيستا والمارو أنطونيو جوتيريز ميركادو, بإذن من وزارة الخزانة الأمريكية, استقالوا من مناصبهم الدبلوماسية في نيكاراغوا, ذكرت صحيفة La Gaceta الرسمية يوم الثلاثاء. ومن خلال اتفاق وزاري، قبل وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا استقالة ماريا ميشيل غوتيريز غايتان كمستشارة في البعثة الدائمة لجمهورية نيكاراغوا لدى الأمم المتحدة، ومقرها نيويورك. كما قبلت مونكادا استقالة ماريا فرناندا غوتيريز غايتان كمستشارة لها مهام قنصلية في سفارة جمهورية نيكاراغوا لدى الاتحاد السويسري. تم تعيين الأخوات التوأم من قبل حكومة الرئيس دانيال أورتيغا في تلك المناصب الدبلوماسية في 22 يناير 2020. ولم توضح السلطات أسباب استقالة أخوات غوتيريز غايتان، ولا من سيحل محلها. الولايات المتحدة الأمريكية منعت المشرع من الدخول وتأتي الاستقالة بعد 12 يوما من إدراج حكومة الولايات المتحدة تسعة من كبار المسؤولين النيكاراغويين في قائمة تحظر دخول أراضيها للأشخاص الذين تعتبرهم فاسدين أو غير ديمقراطيين، بمن فيهم المشرع غوتيريز ميركادو. وفقًا للولايات المتحدة، تم إدراج غوتيريز ميركادو، إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية، غوستافو بوراس، والمشرع ويلفريدو نافارو، في قائمة الولايات المتحدة لمنح حكومة أورتيغا «الأدوات» لتنفيذ «هجومها على الديمقراطية». في 21 ديسمبر 2020، وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على المشرع الساندينيستا لمساعدة السلطة التنفيذية أورتيغا في «تقويض الديمقراطية» في نيكاراغوا. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن غوتيريز ميركادو، الذي يشغل منصب برلماني رئيس لجنة الإنتاج والاقتصاد والميزانية التابعة للجمعية الوطنية، دافع علنًا عن قانون تنظيم الوكلاء الأجانب المثير للجدل، والذي ينص على أنه يجب على بعض الأفراد والكيانات التي تتلقى أموالًا من الخارج تسجيل وتقديم تقرير تفصيلي عنها إلى وزارة الداخلية. ونتيجة لهذا الإجراء، يتم حظر جميع الأصول والمصالح في أصول المشرع الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيان مملوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50٪ أو أكثر من المتضررين. يشغل غوتيريز ميركادو نائباً لجبهة التحرير الوطنية الساندينيستا الحاكمة منذ عام 1997، وهي حالياً في فترة ولايتها التشريعية السادسة على التوالي لمدة خمس سنوات. في نيكاراغوا، اندلعت مظاهرات ضد إصلاحات الضمان الاجتماعي في 18 أبريل 2018، والتي تحولت إلى حركة احتجاج ضد أورتيغا، والتي خلفت لعدة أشهر 355 قتيلاً، وفقًا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR). تفاقمت الأزمة السياسية والاجتماعية بعد الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في 7 نوفمبر، والتي أعيد فيها انتخاب دانيال أورتيغا لولاية خامسة، والرابعة على التوالي والثانية مع زوجته روزاريو موريلو، كنائب للرئيس، مع المتنافسين الرئيسيين له في السجن. lfp/av/cfa