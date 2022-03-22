بليندا: «لقد تحسن البوب، لكنه لا يزال مفتول العضلات»

خافيير هيريرو مدريد، 22 مارس تسجيل سلسلة Netflix في إسبانيا «Bienvenidos a Eden»، التي تلعب فيها أحد الأدوار البارزة، أعاد نجمة البوب المكسيكية بليندا إلى جذورها، البلد الذي ولدت فيه، وأيضًا للعثور على الإلهام للعمل على ألبومها الأول منذ عام 2013 وإلى أوهام جديدة. من الصعب ألا تسأل هذه الملحنة والفنانة والممثلة، التي بدأت حياتها المهنية حتى عندما كانت طفلة والتي غالبًا ما تكون أكثر إشرافًا في وسائل الإعلام لما رأته من بسبب عملها، وعن ظروف البيئة الفنية، وخاصة الموسيقى، والمتطلبات المختلفة الموضوعة عليهم وعليهم. «إنه غير عادل تمامًا. لقد تحسنت، لكنها لا تزال مفتول العضلات، «تأسف لقبها» أميرة البوب «قبل أن تتذكر أنه «منذ أن كانت طفلة صغيرة»، في وظائفها الأولى في المسلسلات التلفزيونية للأطفال، أخبروها أن «الفتيات يرغبن في رؤية الأولاد»، لذلك طلبوا من الممثلات الوقوف «خلف». تندد بليندا بيريغرين (مدريد، 1989) بأنها لا تزال تضطر إلى تحمل بعض الشكوك كملحن اليوم. «في موضوعاتي لا يزال هناك خمسة مؤلفين، لأنه يتم منح الائتمان لكل من يشارك، كما ينبغي أن يكون، حتى لو وضعوا جملة أو كلمة. «أوه، بالطبع، وقالت انها لن تفعل أي شيء، 'انهم يميلون إلى التفكير. هذا هو الحال دائمًا، عندما تكون المرأة قد فعلت 80٪ «، يأسف. يعلن نفسه من محبي ريغوبيرتا بانديني، المغنية وكاتبة الأغاني الإسبانية مؤلفة أغاني مثل «Perra» أو «Ay Mamá»، والتي أصبحت النشيد الرسمي لمظاهرات اليوم العالمي الأخير للمرأة. «أحب أن أعمل معها. في الواقع، كتبت له على Instagram لكنه لم يجيبني. من فضلك، ريجوبيرتا، أجب بي!» ، يسأل من خلال إيفي. الألبوم التالي في الأفق في الآونة الأخيرة، كان وجهها الموسيقي أكثر تركيزًا على التعاون مع فنانين آخرين، كما هو الحال في عام 2021 على ضرب «فتاة المدرسة» مع لولا إنديغو، وهو موضوع تمكين آخر للمرأة. «لقد أعجبني ذلك منذ البداية لأنه مختلف. في هذه الأغاني الحضرية، لم يتم التطرق إلى موضوع قوة المرأة منذ الطفولة. كما أعطتني الفرصة لأكون في استوديو لولا، وهي فنانة رائعة أحبها كثيرًا كشخص»، كما تقول عن ما قادها إلى ذلك المشروع. ومع ذلك، من المدهش أنه لم يصدر المزيد من الألبومات منذ عام 2013 أصدر الألبوم الخامس من حياته المهنية، «Catarsis». «عندما أصنع رقمًا قياسيًا، أحصل على 100 في 100. يجب أن أكون مصدر إلهام ومعرفة السبب، ولم يكن الوقت المناسب. ليس لدي إجابة أخرى», إنه يجادل فقط فيما يتعلق بتلك الفترة الطويلة من الزمن. ثم يؤكد، مع ذلك، أنه «لن نضطر إلى الانتظار طويلا» للاستمتاع LP مع توقيعه مرة أخرى. «هذا ملهم للغاية»، تقول بعد أن اعترفت بأن عملها في مسلسل «مرحبًا بكم في عدن» كان له علاقة كبيرة بهذه الحالة الجديدة ويضع متابعيها على الأخبار «التي سيتم سماعها قريبًا جدًا». المزيد من المشاريع في إسبانيا؟ سمح له هذا التصوير لـ Netflix بتأسيس موسم طويل في إسبانيا، حيث لا يستبعد أن ينظر إليه في كثير من الأحيان مع مشاريع جديدة. وبهذا المعنى، فإن عبور النظرات المتواطئة مع فريقه يؤكد عمليا أداءً في احتفالات برايد القادمة في مدريد. «آمل ذلك. أحب ذلك. سأكون هنا للأشهر الستة القادمة من حياتي ويسعدني أن أرى شروق الشمس في مدريد». على هذا المنوال، يتلقى أيضًا بحماس اقتراح دور البطولة في مسرحية موسيقية في غران فيا بعد ظهوره لأول مرة في عام 2019 في تلك المنطقة مع «Hoy no me puedo lift»، والذي قام به في المكسيك. «المسرحيات الموسيقية رائعة و «لا أستطيع الاستيقاظ اليوم» كانت المفضلة لدي. أتمنى أن أتمكن من القيام بذلك هنا»، وقال انه يشترك ألتو. أغاني ميكانو التي استمعت إليها وهي طفلة من خلال والديها ليست سوى بعض الأشياء العديدة التي استمرت في ربطها بجذورها على هذا الجانب من المحيط الأطلسي. ابنة إسباني، تقول إنه على الرغم من انتقالها مع عائلتها إلى المكسيك منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، إلا أن علاقتها ببلد ميلادها حاضرة جدًا في حياتها اليومية. «لقد قضيت وقتًا أطول في إسبانيا مما يعتقد الجميع، على سبيل المثال الصيف أو عيد الميلاد. هذا هو بيتي وسوف يكون دائما، بسبب جذوري، بسبب الموسيقى التي أستمع إليها، بسبب والدي وبسبب الطعام «، ويؤكد، قبل أن يؤكد أنه «أينما كنت، في منزلك عجة البطاطس، لحم الخنزير سيرانو و «pa amb tomàquet» هي من القانون». رئيس jhv (رمز) (صورة) (فيديو)