ردت أزوسينا أوريستي على AMLO بعد اتهامها بأنها كلاسيرت لبيع tlayudas في AIFA

وصف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعض التغطية الإخبارية التي جرت عند افتتاح مطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA)، الذي أقيم في 21 مارس، على أنه classist. خلال مؤتمرها الصحفي في 22 مارس، تم اختيار مضيفة جروبو ميلينو أزوسينا أوريستي مشيرة إلى أن القصة الرئيسية كانت سيدة تبيع tlayudas.

«انها ليست فقط هي، انها بشكل عام والصحف ووسائل الإعلام والملايين من الناس الذين يشعرون بالضيق الشديد من أن المحافظة في المكسيك كانت موجودة دائما،» توقف.

وردا على تعليقها، ردت الصحفية على حسابها الشخصي:

أين تقرأ الكلاسيكية التي تتهمني بها؟ أبلغت عما كان يحدث بدون مؤهلات أو أحكام بالمناسبة الرئيس، ما زلت أنتظر الأدلة على كل ما اتهمتني به.

وتجدر الإشارة إلى أن بدء عمليات المطار الجديد كان حدثًا حيث كان هناك كل شيء: في المكان الذي لا يمكنك فيه رؤية المسافرين من رحلات AIFA الأولى فحسب، فقد اغتنم العشرات من الأشخاص الفرصة لبيع سلع تتراوح من الأقراط والكوارتز إلى الحيوانات المحنطة و «طوابع» الرئيس. لوبيز أوبرادور.

في المكان، وجود سيدة استقرت بالقرب من موقف للسيارات في المطار مع anafre صغيرة لبيع tlayudas، عجة خضراء ذهبية ملطخة بالفاصوليا والصبار والسالسا، لأن خط الشراء كان ما يقرب من 20 مترا.

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