يتم اعتراض 50 مهاجرًا كوبيًا تم نقلهم بالقوارب في غواتيمالا

اعترضت قوات الامن الغواتيمالية 50 كوبيا ومهاجر غير موثقين فى بحيرة كاريبية (شمال شرق) تم نقلهما على متن قاربين بهدف الوصول الى الاراضى المكسيكية ثم الذهاب الى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته الحكومة اليوم الثلاثاء.

وقالت اليخاندرا مينا المتحدثة باسم معهد الهجرة الغواتيمالي للصحافيين ان المهاجرين، بمن فيهم ستة قاصرين، دخلوا جواتيمالا برا عبر الحدود مع هندوراس ثم استقلوا القوارب.

وأشارت مينا إلى أنه من «غير المعتاد» أن يستخدم المهاجرون النقل المائي للسفر في هذه المنطقة الكاريبية، حيث أن معظم التدفق المستمر للهجرة يواصل رحلته برا عند العبور إلى غواتيمالا.

واضاف ان «قوات الامن نفذت البروتوكولات المعمول بها ونقلت الناس الى مركز كورينتو الحدودي حيث طردوا من الاراضي الغواتيمالية (الى هندوراس) لعدم امتثالها للمتطلبات المقررة».

من أجل دخول البلاد، تطلب غواتيمالا من المواطنين الكوبيين تأشيرة دخول وجواز سفر ساري المفعول وإثبات سلبي على covid-19 أو إثبات تلقيهم جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، أحدهم مراهق، «يُزعم أنه مسؤول عن نقل» المهاجرين. وأضاف مينا أن المعتقلين متهمون بجريمة تهريب الأشخاص.

بالإضافة إلى كونها دولة منشأ للمهاجرين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بدون وثائق، تعد غواتيمالا أيضًا ممرًا لآلاف المواطنين من جنسيات أخرى يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.

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