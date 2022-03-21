مع هدف من سيباستيان فيلا، فاز بوكا ضد ريفر في سوبركلاسيك

فاز بيونس آيرس، 20 مار بوكا جونيورز هذا المساء بفارق 0-1 ضد ريفر بلايت بهدف وحيد من قبل الكولومبي سيباستيان فيلا في طبعة جديدة من كرة القدم الأرجنتينية سوبركلاسيك، وهي مباراة صالحة للجولة السابعة من كأس دوري المحترفين. في مباراة مكثفة لعبت أمام أكثر من 70،000 متفرج في ملعب Monumental في حي نونيز بوينس آيرس، حقق بوكا جونيورز فوزًا كاثارتيك بأداء متميز من قبل حارس المرمى أغوستين روسي. مع الفوز وصل بوكا إلى الصدارة في المنطقة B مع 14 وحدة جنبا إلى جنب مع Estudiantes دي لا بلاتا، في حين أضاف ريفر نكسة ثانية له في المسابقة ليحل المركز الثالث في المنطقة A برصيد 13 نقطة اثنين من نادي السباق الرائد. كان للمباراة الشوط الأول مع هيمنة واسعة على المحلي الذي كان في جوليان ألفاريز لاعبه غير المتوازن الذي كان لديه خياران واضحان لفتح النتيجة ولكن الذي وجد حارس المرمى روسي كراية كبيرة للحفاظ على النتيجة عند الصفر. وجد بوكا نفسه مقيدًا وغير قادر على المراهنة على سرعة فيلا والإشارة الهجومية لداريو بينيديتو، الذي عاد للعب بعد ثلاثة أيام دون نشاط بسبب الإصابة. عانى زوج الهدافين المركزيين للزيارة من ماركوس روخو والبيروكارلوس زامبرانو، بالإضافة إلى مواطنه لويس أدفينكولا، طوال المرحلة الأولى من مهنة النهر الهجومية مع إيسيكيل باركو كمدير للأعمال الهجومية من أحد السكان المحليين الذي كان غير صبور حول عدم القدرة على الافتتاح النتيجة. في المكمل، كان على سيباستيان باتاغليا تدوير مقعد البدائل مع دخول نيكولاس فيغال ولويس فاسكيز من قبل Advíncula و Benedetto، ووجد مزيجًا لجلب الخطر إلى الهدف الذي دافع عنه فرانكو أرماني. في الدقيقة 52، أدى عدم الدقة بين لياندرو غونزاليس بيريز وأرماني إلى سرقة كرة فيلا التي تمكنت، مع المراوغة الدقيقة، من إخراج وجود حارس المرمى المنافس وتحديد هدف فارغ. رهان النهر على البحث عن التعادل، ولكن مرة أخرى ظهر شخصية أغوستين روسي لمنع سقوط سياجه ثلاث مرات والتعادل اللاحق على النتيجة، أوضح تلك كانت ركلة حرة من قبل خوان فرناندو كوينتيرو وسقطة رأس من بالافيتشينو القادم أن حارس المرمى من بوكا سحبه فوق العارضة. حددت النهاية احتفال بوكا الذي حقق انتصارين متتاليين كزائر (السابق ضد إستوديانتس في لا بلاتا) وحزن نهر تراكمت هزيمته الثانية في البطولة. كما شهد التاريخ بين المناطق فوز راسينغ 1-2 بعيدا ضد إنديبيندينتي، وانتصار نيويل أولد بويز بعيدا 0-1 ضد روزاريو سنترال، وانتصارات بانفيلد وتيجري ضد لانوس (0-1) وبلانتينس (4-0)، على التوالي في كلاسيكيات الجنوب والشمال من كونوربانو بونيرينسي. وفي الوقت نفسه، انتهت الصلبان المتبقية من الكلاسيكيات المتنافسة بالتعادل: سانتا في دي كولون والاتحاد بدون أهداف، كما فعل بوينس آيرس بين سان لورينزو وهوراكان، في حين انتهى البلاتنس بين جيمنسيا وإستوديانتس 1-1. رئيس فكا/كاف (صورة) (فيديو)