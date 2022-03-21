واندررز يتيح فرصته تنزلق بعيدا ويواصل ديبورتيفو مالدونادو

مونتيفيديو, 20 غاب مار مونتيفيديو واندررز هذا الأحد فرصة الصعود إلى قمة بطولة أوروجواي ابيرتورا بعد تعادل هدفين ضد ناسيونال في مباراة انتهت بطرد خمسة لاعبين. سمحت هذه النتيجة لديبورتيفو مالدونادو بالاحتفاظ بالمركز الأول على الرغم من حقيقة أنهم تعادلوا يوم السبت 1-1 مع لعب بينارول كزائر. في المباراة الأخيرة من هذا اليوم، بدأ ناسيونال الفوز بفضل هدف الكولومبي أليكس كاسترو وتمكن من زيادة تقدمه بخمس مسرحيات واضحة على الأقل. ومع ذلك، مع القليل للذهاب حتى النهاية، عاد واندررز بعشرات من الأرجنتين هيرنان ريفيرو في 77 دقيقة ودييجو هيرنانديز في 89. بهذه النتيجة، صعد أولئك الذين قادوا دانيال كارينيو إلى المركز الأول في الترتيب. ومع ذلك، بعد جدال قوي في الملعب كلف ثلاثة لاعبين باللون الأحمر، تطابق ناسيونال المباراة بهدف من قبل فرانكو فاغونديز عندما ضربت الساعة 98 دقيقة. بعد هذه الخطوة، رأى لاعبان آخران مخزون البطاقة الحمراء. مع المباراة النهائية 2-2، سجل واندررز نقطة واحدة وظل في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة، واحدة أقل من ديبورتيفو مالدونادو. في نتائج أخرى للتاريخ السادس، تعادل بلازا كولونيا 1-1 مع ألبيون، وهزم ليفربول رينتستاس 1-0 وخسر فينيكس 3-1 أمام ريفر بلايت. هذا الاثنين, سيستمر اليوم مع مباريات بوسطن ريفر ديفينسور سبورتنج ومونتيفيديو سيتي توركي - دانوبيو, بينما سيواجه سيرو لارغو وسيريتو بعضهما البعض يوم الثلاثاء.