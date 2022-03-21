فيف لاتيني 2022: من سون رومبي بيرا إلى بروز، وهو اليوم الثاني المليء بالفرق المكسيكية
كانت بداية موسيقى الروك أند رول يوم الأحد بمثابة أبطال مشاريع وطنية خالصة ذات طابع عظيم.
Newsroom Infobae
20 مارس 2022
غزت Technicolor Fabrices جميع أنواع المراحل في جميع أنحاء الجمهورية، والآن يمكنهم أيضًا ضم المشهد الهندي لـ Vive Latino 2022، حيث كانت أكثر الأعمال الافتتاحية المطلوبة من قبل الجمهور، جنون حقيقي (الصورة: Gustavo Azem/Infobae México)
رامونا، من شمال المكسيك، جاءت إلى كاربا فيف لاتيني لتحقيق واحدة من أعظم أحلام طفولتها: للتوقف في أكبر مهرجان في المكسيك وأمريكا الوسطى (الصورة: غوستافو عظيم)
رامونا، من شمال المكسيك، جاءت إلى كاربا فيف لاتيني لتحقيق واحدة من أعظم أحلام طفولتها: للتوقف في أكبر مهرجان في المكسيك وأمريكا الوسطى (الصورة: غوستافو عظيم)
غزت Technicolor Fabrices جميع أنواع المراحل في جميع أنحاء الجمهورية، والآن يمكنهم أيضًا ضم المشهد الهندي لـ Vive Latino 2022، حيث كانت أكثر الأعمال الافتتاحية المطلوبة من قبل الجمهور، جنون حقيقي (الصورة: Gustavo Azem/Infobae México)
غزت Technicolor Fabrices جميع أنواع المراحل في جميع أنحاء الجمهورية، والآن يمكنهم أيضًا ضم المشهد الهندي لـ Vive Latino 2022، حيث كانت أكثر الأعمال الافتتاحية المطلوبة من قبل الجمهور، جنون حقيقي (الصورة: Gustavo Azem/Infobae México)
غزت Technicolor Fabrices جميع أنواع المراحل في جميع أنحاء الجمهورية، والآن يمكنهم أيضًا ضم المشهد الهندي لـ Vive Latino 2022، حيث كانت أكثر الأعمال الافتتاحية المطلوبة من قبل الجمهور، جنون حقيقي (الصورة: Gustavo Azem/Infobae México)
غزت Technicolor Fabrices جميع أنواع المراحل في جميع أنحاء الجمهورية، والآن يمكنهم أيضًا ضم المشهد الهندي لـ Vive Latino 2022، حيث كانت أكثر الأعمال الافتتاحية المطلوبة من قبل الجمهور، جنون حقيقي (الصورة: Gustavo Azem/Infobae México)
رامونا، من شمال المكسيك، جاءت إلى كاربا فيف لاتيني لتحقيق واحدة من أعظم أحلام طفولتها: للتوقف في أكبر مهرجان في المكسيك وأمريكا الوسطى (الصورة: غوستافو عظيم)
حفلة موسيقية في بروكسل. جاءت المكسيكية إلى مرحلة كلارو بفضل موهبتها، ولكن إلى حد كبير من خلال الشبكات الاجتماعية، لأنها أول مؤدية يقودها تيك توك والمستخدمين. قصة لا تصدق (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae)
حفلة سون رومبي بيرا. على إيقاع «لا كومبيا هو الشرير الجديد»، لعب أسياد ماريمبا بعض الأغاني الجيدة لتحذي أرضية منتدى سول بطريقة مذهلة ومع ضيوف مثل Belafonte Sensical (الصورة: غوستافو أزيم/Infobae)