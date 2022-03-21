أوكرانيا ترفض الإنذار الروسي وتطلق عليه «الهذيان»

مكتب التحرير الدولي, 21 مار أوكرانيا ترفض تسليم أسلحة جيشها والتخلي قبل ظهر يوم الاثنين عن مدينة ماريوبول, في جنوب شرق البلاد, كما هو مطلوب بموجب الإنذار الروسي, أفاد مصدر حكومي اليوم. وقال نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة النقل والاتصالات في أوكرانيا، إيرينا Vereshchuk، لصحيفة على الانترنت «Ukrayinska Pravda» هذا الصباح أن وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي أرسلت رسالة من ثماني صفحات إلى كييف «أنها عودة إلى التاريخ والوهم». «لقد أرسلوا نفس الرسالة إلى الأمم المتحدة، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأعربوا عن أملهم في أن تتفاعل المنظمات الدولية وتبدأ في الضغط على أوكرانيا. هذا لن يحدث. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة تدرك أنها تلاعب بروسيا وأنها تأخذ الناس كرهائن». واضاف «لا يمكننا الحديث عن تسليم الاسلحة. لقد أبلغنا الجانب الروسي بالفعل بهذا»، مشيرًا إلى أن موسكو ردت بأنه «بدلاً من قضاء الوقت في 8 صفحات من الرسالة، فقط افتح الممر الإنساني» حتى يتمكن المدنيون من المغادرة. وقال نائب الوزير إنهم أبلغوا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأنهم ينتظرون رد فعل المجتمع الدولي. وندد «انه تلاعب متعمد وهو احتجاز حقيقي للرهائن». وذكرت مصادر محلية ان حوالى 400 الف شخص قد حوصروا فى ماريوبول منذ اكثر من اسبوعين وسط قصف مكثف ادى الى قطع الكهرباء والتدفئة وامدادات المياه المركزية. وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد حصار ماريوبول بأنه «عمل إرهابي سيتم تذكره لقرون قادمة». كما اتهمت نائبة الوزير الجيش الروسي بمحاولة إرسال 350 طفلاً «بالقوة إلى روسيا دون السماح لنا بإبعادهم»، وهو ما وصفته بـ «الإرهاب». دعت روسيا القوات الأوكرانية هذا الأحد إلى مغادرة مدينة ماريوبول قبل الظهر. وقال ميخائيل ميزنتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: «ستتم المغادرة المنظمة من المدينة على النحو التالي: من 10 إلى 12 ساعة جميع الوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين لا يملكون أسلحة وذخائر (سوف تكون قادرة على مغادرة المنطقة) عن طريق متفق عليه مع أوكرانيا». وفي الوقت نفسه، أكد أن القوات الأوكرانية التي تضع أسلحتها ستكون قادرة على مغادرة ماريوبول «بأمان ودون أن تكون حياتهم في خطر». واضاف انه اعتبارا من الظهر ستتمكن القوافل الانسانية من دخول المدينة سواء من كييف او من الاراضى الواقعة فى شرق البلاد التى لا تخضع لسيطرته.