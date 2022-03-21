أوكرانيا ترفض الإنذار الروسي لتسليم ميناء ماريوبول

قالت نائبة رئيس الوزراء ايرينا فيريشتشوك لوسائل الاعلام الاوكرانية اليوم الاثنين ان اوكرانيا رفضت انذارا لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة للقوات الروسية.

«لا يمكنك التحدث عن تسليم الأسلحة. وقال Vereshchuk لصحيفة Ukrainska Pravda «لقد أبلغنا ذلك بالفعل إلى الجانب الروسي».

واضاف «انه تلاعب متعمد وهو وضع رهائن حقيقى».

أعطت روسيا المدينة إنذارا نهائيًا ليلة الأحد للمدافعين عنها للاستسلام قبل الساعة 05:00 (03:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وقال ميخائيل ميزنتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى "اننا ندعو وحدات القوات المسلحة الاوكرانية وكتائب الدفاع الاراضى والمرتزقة الاجانب الى وقف الاعمال العدائية ووضع اسلحتها و (...) دخول الاراضى التى تسيطر عليها كييف.

كتبت وزارة الدفاع الروسية، مخاطبة سلطات ماريوبول، على شبكة Telegram: «لديك الآن الحق في اتخاذ قرار تاريخي: إما أن تكون مع شعبك أو كنت مع المجرمين».

وهددهم بـ «محكمة عسكرية» إذا رفضوا الإنذار، لمحاكمتهم على «موقفهم الخسيس تجاه مواطنيهم والجرائم والاستفزازات الفظيعة التي ارتكبوها».

ماريوبول، وهو ميناء استراتيجي في الجنوب الشرقي، كان أحد الأهداف الرئيسية للهجمات الروسية.

لقد تحملت المدينة أيامًا من القصف الروسي الذي تركها بمعزل عن العالم الخارجي تمامًا وبدون طعام وماء وسلع أخرى.

وقالت السلطات الروسية إنها ستفتح ممرات إنسانية يوم الاثنين للسماح للقرويين بالمغادرة إذا وافقوا على الاستسلام.

بور-ريب/ساق/ماس/يو و