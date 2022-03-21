اليوم لا يوجد برنامج Circula: الاثنين 21 مارس في CDMX و Edomex

يوم الاثنين 21 مارس 2022، السائقون الذين يجب أن يتبعوا برنامج Hoy No Circula هم أولئك الذين لديهم سيارة ذات مطاط أصفر وألواح منتهية 5 و 6، بالإضافة إلى صورة ثلاثية الأبعاد للتحقق 1 و 2.

سيتم تطبيق التقييد من الساعة 05:00 يوم الاثنين وحتى الساعة 22:00 في منطقة العاصمة في وادي المكسيك، كما هو موضح في اللوائح التي أقرتها اللجنة البيئية في Megalopolis (ComE).

وفي هذا الصدد, سيتعين أن يتمركزوا من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة 10:00 مساء في العمد الستة عشر التي تشكل مكسيكو سيتي و 18 بلدية فقط في ولاية المكسيك (أتيزابان دي سرقسطة, و كواكالكو دي بيريوزالا, و كواوتيتلان, و إزكالي, و تشالكو, و تشيكولابان, و تشيمالهواكان, إيكاتيبيك دي موريلوس، هويكسيكويولولي كان، إكستابالوكا، لاباز، ناوكالبان دي خواريز، نيزاهوالكوتل، نيكولاس روميرو، تيكاماك، تلالنبانتلا دي باز، تولتيتلان ووادي تشالكو).

لا تشارك المركبات ذات الهولوغرام المزدوج صفر والصفر والكهربائية والهجينة في البرنامج.

المصادر المتنقلة أو المركبات المسجلة في الخارج أو ولايات أخرى غير مكسيكو سيتي وولاية المكسيك، أو التي لا تحمل صورة ثلاثية الأبعاد للتحقق، محظورة من التداول في أيام الأسبوع وكل يوم سبت بغض النظر عن آخر رقم رقمي لها، من الساعة 05:00 إلى الساعة 22:00؛ وكذلك، في الصباح الجدول الزمني من الاثنين إلى الجمعة من 05:00 إلى 11:00.

لا ينطبق برنامج No Curculation Today على السيارات ذات لوحات ترخيص الإعاقة، وخدمات الطوارئ والجنازة، وكذلك وسائل النقل العام.

(الصورة: كوارتوسكورو)

تعليق البيئة

إصدار برنامج السلطة إشعار تعليق تطبيق هوي نو سيركولا، في أيام العطل، أيام عدم العمل، أيام الراحة الإلزامية أو في مواسم العطلات، مع الأخذ في الاعتبار أن جودة الهواء لا تخلق خطرا على صحة السكان، والتي سيتم تحديدها من قبل تحليل الظروف الجوية, مراقبة جودة الهواء وتركيز انبعاثات الملوثات في المقاطعة الفيدرالية أو منطقة Megalopolitan.

العقوبات

المركبات والسائقين الذين يقودون على الطرق والشوارع في مكسيكو سيتي الذين ينتهكون التدابير المنصوص عليها في هذا البرنامج, يحق للعقوبات المنصوص عليها في لوائح القانون البيئي لمدينة مكسيكو بشأن التحقق من المركبات; طالما, في لوائح المرور الحضرية أو تلك التي تحل محلها والأحكام الأخرى المعمول بها، دون المساس بإزالتها من التداول وإرسالها إلى مستودع المركبات، حيث يجب أن تبقى حتى يتم دفع الغرامة المقابلة وفي حالة توقف المركبات أثناء البيئة الطوارئ، سيكون من الضروري أيضًا الانتظار حتى تنتهي.

جدول التحقق 2022

يتعين على كل من مكسيكو سيتي وولاية المكسيك فحص السيارات مرتين في السنة ويعتمد تاريخ القيام بذلك على الانتهاء من اللوحات والمطاط.

يناير وفبراير: لوحات مع 5 و 6 التشطيبات (الصمغ الأصفر).فبراير ومارس: لوحات تنتهي 7 و 8 (الصمغ الوردي).مارس وأبريل: لوحات مع 3 و 4 تشطيبات (أحمر gummed).أبريل ومايو: لوحات مع التشطيب 1 و 2 (الصمغ الأحمر)؛مايو ويونيو: لوحات مع نهاية 9 و 0 (الأزرق gummed).يوليو وأغسطس: لوحات مع 5 و 6 التشطيبات (الأصفر gummed).أغسطس وسبتمبر: لوحات مع الانتهاء 7 و 8 (الوردي gummed).سبتمبر وأكتوبر: لوحات مع 3 و 4 تشطيبات (أحمر gummed).أكتوبر ونوفمبر: لوحات مع التشطيب 1 و 2 (الأخضر gummed)؛نوفمبر وديسمبر: لوحات مع الانتهاء 9 و 0 (الأزرق gummed).

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