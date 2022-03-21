قطع تايلور فريتز خط رافا نادال وتم تكريسه في إنديان ويلز

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عانى رافائيل نادال من هزيمة غير متوقعة في نهائي إنديان ويلز يوم الأحد أمام الأمريكي تايلور فريتز وأنهى سلسلة فوزه العشرين في بداية الموسم. خسر الإسباني، الذي كان لا بد من حضوره عدة مرات، 6-3 و7-6 (7/5) أمام المحلي، المنتدح في نهائي ماسترز 1000.

لم يهزم في آخر 11 نهائيات ATP له، استسلم نادال لمبارزة تميزت بالرياح وقيوده الجسدية وقيوده الجسدية وقيود فريتز نفسه، مع عدم الراحة في كاحل واحد. كان العالم رقم 1 السابق يطارد الكأس الرابع له هذا العام، بعد أقل من 24 ساعة من معركة استمرت ثلاث ساعات ضد كارلوس الشاب الكاراز، الذي عانى من مشكلة العضلات.

«لقد بذلت قصارى جهدي في الأسبوعين الماضيين ولكن هذه المرة لا يمكن أن يكون. لم يكن اليوم ممكنًا ولكني قاتلت حتى النهاية. أنا سعيد بذلك وبداية مثيرة للموسم بالنسبة لي»، قال نادال على المنصة. «أعاني من صعوبة في التنفس. إنها مثل إبرة، طوال الوقت هنا. إنه يؤثر على تنفسي. أكثر من الهزيمة، أنا أعاني بسبب هذه القضية «، الجميع قلقون مع الوحي الإسباني.

في كسر التعادل للمجموعة الثانية، كان الإسباني على بعد نقطتين من إجبار مجموعة ثالثة ولكن فريتز صمد حتى أصبح أول أمريكي يفوز في صحراء كاليفورنيا منذ أندريه أغاسي في عام 1988. ولد لاعب التنس من سان دييغو (كاليفورنيا) على بعد 160 كم من إنديان ويلز، ووضع يديه على رأسه في الكفر بعد انتصاره على ثاني أكبر ملعب في العالم.

من ناحية أخرى، شهد نادال قطع سلسلة فوزه العشرين منذ بداية العام، وهي علامة في المرتبة الثانية بعد نوفاك دجوكوفيتش، الذي فاز معه بثلاث جوائز. مع واحد منهم، بطولة أستراليا المفتوحة، تفوق على الصربي وروجر فيدرير في السباق ليكون لاعب التنس مع أكثر ألقاب الجراند سلام (21) في التاريخ.

مع معلومات من وكالة فرانس برس

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