يغلق Tauro F.C. اليوم بانتصار، لكن القادة لا يتغيرون في بنما

فاز نادي بنما سيتي، 20 مارس إل تاورو، بأداء بارع من قبل حارس المرمى البنمي إريك هيوز، سان فرانسيسكو دي لا شوريرا 1-0 يوم الأحد في ختام المباراة الثامنة من بطولة أبيرتورا 2022 في الدوري البنمي لكرة القدم (LPF). إضافة إلى عمل حارس المرمى هيوز، هدف إيرفينغ غودينيو يعطي النقاط الثلاث لفريق مصارعة الثيران، يدافع عن بطل كرة القدم البنمية، ويتركهم في المركز الثالث من المؤتمر الشرقي، مع 12 وحدة. فريق سان فرانسيسكو، من قبل المدرب الكولومبي غونزالو سوتو، يضيف هزيمته الخامسة في البطولة، هو الآن الأخير في الغرب وخمس وحدات فقط. لم يستطع أليانزا إف سي، الذي دربه الكولومبي جاير بالاسيوس وزعيم الغرب، الانتقال من المباراة إلى الصفر ضد هيريرا إف سي الفنزويلي خوليو إنفانتي. يحافظ Aliancistas على قمة قسمهم بـ 15 نقطة، واحدة فقط من أقرب مطارديهم، سبورتينغ سان ميغيليتو. وسجل «الأكاديميون»، الذي دربه البرازيلي فيليبي بوروفسكي، هدفين من قبل 1 لفيراغواس يونايتد في هذا اليوم. وضع أهداف خوسيه مونيوز وتوماس رودريغيز سان ميغيليتو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة. كان الخصم من فريق فيراغواس، الخامس مع ستة كاملة، من خلال يوسيفيتش هيرنانديز. حافظ أتلتيكو شيريكي على صدارة المؤتمر الغربي بعد التعادل في اتجاهين ضد بوتروس ديل إستي. بالنسبة لشيريكانوس الفنزويلي ألبرتو فالنسيا، الذي وصل بالتعادل إلى 16 نقطة، سجل ميغيل سافيدرا وخوسيه فلوريز، بينما بالنسبة للوس بوتروس، المركز الخامس في الشرق برصيد 8 نقاط، وسجل كارلوس رودريغيز ويواميث موريلو. بعد نقطتين فقط من شيريكانوس هو نادي أتلتيكو المستقل دي لا شوريرا (CAI)، الفنزويلي إيفان غيرا، الذي هزم بلازا أمادور 1-0 هذا اليوم. يساعد هدف روبرتو نيبل فريق CAI على الوصول إلى 14 نقطة ويضع نفسه في المركز الثاني. بلازا أمادور، من تأليف خورخي لويس ديلي فالديز، هو الآن الرابع في الشرق و 10 وحدات. انخفض العرب المتحدون من كولون، الذي أعده خوليو سيزار ديلي فالديس، مدرب بنما السابق، 0-1 إلى النادي الرياضي الجامعي. مع النكسة، لا تزال المستعمرات لا تفوز في البطولة، يضيفون 5 نقاط وهم المتأهلون للتصفيات النهائية للشرق. وصل كادر الجامعة، الذي قدم شكاوى بعدم الدفع خلال الأسبوع، إلى 8 نقاط في الغرب وهو المركز الرابع في الترتيب العام.