روسيا تعطي إنذارًا نهائيًا للقوات الأوكرانية لمغادرة ماريوبول غدًا

موسكو, 20 مارس روسيا دعا القوات الأوكرانية هذا الأحد لمغادرة مدينة ماريوبول, في جنوب شرق أوكرانيا, يوم الاثنين, قبل الظهر. وقال ميخائيل ميزنتسيف، رئيس الدفاع الوطني الروسي: «في هذه الحالة، ستتم المغادرة المنظمة من المدينة على النحو التالي: من 10 إلى 12 ساعة جميع الوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين لا يملكون أسلحة وذخائر (سوف تكون قادرة على مغادرة المدينة) عن طريق متفق عليه مع أوكرانيا». مركز التحكم. واتهم ميزنتسيف «القوميين» الأوكرانيين بإحداث «فوضى» و «إرهاب» في ماريوبول والتسبب في كارثة إنسانية خطيرة في المدينة. وذكر القائد العسكري أن القوات الروسية لم تستخدم الأسلحة الثقيلة في المدينة ولا الميليشيات الموالية لروسيا في دونيتسك تقاتل مع الجيش الروسي. وفي الوقت نفسه، أكد أن القوات الأوكرانية التي تضع أسلحتها ستكون قادرة على مغادرة ماريوبول «بأمان ودون أن تكون حياتهم في خطر». من الظهر فصاعداً، ستتمكن القوافل الإنسانية من دخول المدينة بالطعام والدواء والضروريات الأساسية سواء من كييف أو من الأراضي الواقعة في شرق البلاد، والتي لا تخضع لسيطرتها. وفي الوقت نفسه، دعا ميزنتسيف المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى إرسال ممثليها إلى المدينة للإشراف على إجلاء المدنيين. وأصر على أن السكان المحليين يمكنهم بحرية اختيار أي ممر إنساني، تقدمه كل من روسيا وأوكرانيا، أو البقاء في المدينة. واعترفت الحكومة الأوكرانية قبل يومين بأنها لا تملك حالياً أي إمكانية لإرسال تعزيزات عسكرية إلى ماريوبول. وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس فولودومير زيلينسكي، إن أقرب القوات على بعد أكثر من 100 كيلومتر أو متورطة بالفعل في قتال آخر. «لا يوجد حاليًا حل عسكري لماريوبول. انه ليس فقط رأيي، بل هو ايضا رأي الجيش».