واحد قتل في القصف الروسي لمركز كييف للتسوق، ويقول رئيس البلدية

لقى شخص واحد على الاقل مصرعه عندما قصفت القوات الروسية مركلا تجولا اليوم الاحد فى العاصمة الاوكرانية كييف، وفقا لما ذكره عمدة المدينة.

وقال صحافيون لوكالة فرانس برس ان انفجارا ضخما هز المدينة وقت الهجوم وشوهدت حرائق تحت انقاض مركز ريتروفيل للتسوق.

وقال العمدة فيتالي كليتشكو على شبكة تيليجرام: «ميت واحد حتى الآن».

«قصف العدو» تسبب في حريق في مركز التسوق في منطقة بوديلسكي الشمالية الغربية وترك عدة عربات مشتعلة، وفقا لما ذكرته خدمات الطوارئ على فيسبوك.

وأظهرت لقطات من الكاميرات الأمنية التي نشرتها خدمات الطوارئ انفجارًا ضخمًا وسحابة دخان تليها عدة انفجارات طفيفة.

قام رجال الإطفاء بسحب رجل من تحت الأنقاض، وفقًا لشريط فيديو نشرته خدمات الطوارئ.

وقام الجنود بتطويق المنطقة وطلبوا من الصحفيين المغادرة لأنهم كانوا يخشون أن تكون هناك متفجرات أخرى.

وقال سكان مبنى سكنى كسر نوافذه بسبب الانفجار انهم لاحظوا قبل عدة ايام قاذفات صواريخ متنقلة بالقرب من المركز التجارى.

تعرضت كييف لسلسلة من الهجمات الأسبوع الماضي, واحد منها أسفر عن إصابة خمسة يوم الأحد في مبنى سكني.

ومع ذلك، توقف التقدم الروسي في كييف. تنخرط القوات الروسية في قتال عرضي في شمال غرب وشرق أوكرانيا، ولكن مع تقدم ضئيل في غضون أسبوعين.

dk/ريب/ماس/كيف