نادال يخسر نهائي إنديان ويلز ويتجني هزيمته الأولى لهذا العام

ديفيد فيلافرانكا إنديان ويلز (الولايات المتحدة الأمريكية), 20 مارس خفضت بسبب المشاكل الجسدية ومع البلى كبيرة على جسده, خسر رافا نادال نهائي إنديان ويلز يوم الأحد أمام تايلور فريتز المقنع للغاية ووضع حدا له غير عادية من 20 مباراة على التوالي الفوز منذ بداية العام. كسر فريتز (24 عاما) رقم 20 في العالم الجرس وهزم نادال 6-3 و7-6 (5) في ساعتين و6 دقائق ليصبح أول أمريكي يفوز بإنديان ويلز منذ أندريه أغاسي عام 2001. بعد مبارزة ملحمية لأكثر من ثلاث ساعات ضد مواطنه كارلوس الكاراز، كان نادال غير مرتاح للغاية على المضمار، ولم يتمكن أبدًا من عرض طاقته المعتادة وغضبه، واضطر إلى طلب المساعدة الطبية مرتين لمساعدته في آلام الصدر التي ظهرت بالفعل في نصف النهائي يوم السبت. «كل ما يمكنني قوله هو أن التنفس صعب بالنسبة لي الآن. لا أعرف، عندما أحاول التنفس، يكون الأمر مؤلمًا وغير مريح للغاية»، أوضح نادال بعد المباراة النهائية. «لا أعرف ما إذا كان شيئًا في الأضلاع، لا أعرف حتى الآن. عندما أتنفس وعندما أتحرك، يبدو الأمر كما لو أن لدي إبرة طوال الوقت. يجعلني أشعر بالدوار قليلاً لأنه مؤلم. انه نوع من الالم يحد مني كثيرا». الفائز الثلاثي من إنديان ويلز (2007 و 2009 و 2013)، بقي نادال على حافة تاجه الرابع في صحراء كاليفورنيا وأيضا بطولته الرابعة على التوالي في عام 2022 بعد انتصاراته في بطولة أستراليا المفتوحة وملبورن وأكابولكو. نادال، الذي يواصل بهذه الطريقة مع 36 لقب ماسترز 1000 (واحد أقل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش)، يغادر الآن بطولات الملعب الصلب بعد بداية مثيرة للإعجاب لعام 2022 للتركيز على تخصصه الكبير، موسم الملاعب الطينية. فرض فريتز مرة أخرى مع الريح كعامل ثقيل، على الرغم من عدم الوصول إلى الدور نصف النهائي المذهل لنصف نهائي نادال الكاراز، بدأ فريتز النهائي المخيف مع يمين قوي للغاية وخلفية وجدت الزوايا بشكل جيد للغاية. توقف نادال ثلاث كرات «كسر» لكنه أعطى خدمته في الرابع ضد فريتز شجاع جدا (1-0). عزز الأمريكي ميزته بثقة كبيرة في خدمته بينما كان نادال لا يزال يواجه مشكلة في التحكم في طلقاته من الجزء الخلفي من المسار. الاسباني لا يمكن العثور على إيقاعه، و, 15 دقيقة في المباراة, قد اعترف بالفعل اثنين من فواصل خدمة (3-0). في مواجهة العديد من الشكوك في نادال بدون شرارة أو ديناميكية، كان كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لفريتز: كانت خدمته عبارة عن ثبة سامة، وقادت يده اليمنى المسار بشكل مريح وبالكاد ارتكب أخطاء (4-0). أخذ نادال بعض الهواء مع أول مباراة له فاز منذ الخدمة (4-1) وأخيرا تقلص فريتز في خدمته (40-40)، ولكن الأمريكي ظل هادئا ولم يدع أعصابه تولي (5-1). تمكن نادال من استعادة «استراحة» للحصول على 5-3 وبدا أنه يتحسن قليلاً، لكن فريتز كسر خدمته مرة أخرى (استراحة ثالثة له في المجموعة الأولى) ليسجل المجموعة الأولى بملاءة جديرة بالإعجاب بعد 39 دقيقة. أشرق الأمريكي في المجموعة الأولى مع 83٪ من النقاط التي حصل عليها مع خدمته الأولى وضغط كبير على خدمة نادال، الذي أخذ 23٪ فقط من نقاطه مع الخدمة الثانية. عدم الراحة الجسدية قبل البدء في المجموعة الثانية، طلب نادال المساعدة الطبية بسبب مشاكل في صدره. لكنه كان لا يزال غير مريح للغاية على المسار ولم يكن هناك ما يشير إلى واحدة من عوداته الشهيرة على الرغم من حقيقة أن الجمهور حاول مرارا وتكرارا لتشجيعه - العديد منهم باللغة الإسبانية. ما لم يفشل هو روحه ومخلبه، الذي ظهر مرة أخرى عندما احتفظ بالخدمة بعد رؤية آذان الذئب مرة أخرى (1-1). وجه نادال اندلاع الغضب، ومع عدوان أكبر في البقية، تمكن من الحصول على فريتز يرتجف من خدمته وتقديم «استراحة» (1-2). استمر الفرح قليلا لنادال، الذي فقد خدمته مباشرة بعد ذلك وكان لا يزال عالقا جدا مع أخطائه (2-2). لم يعد فريتز الجدار غير السالك من المجموعة الأولى، ولكن نادال لم يستطع أن ينمو من لحظات ضعفه وأضيع أربع كرات كسر للمضي قدما (3-2). بدون مهيمن واضح ومع سيطرة لاعبي التنس بسهولة نسبيًا على خدمتهم، جاءت لحظة رئيسية مع كرة «استراحة» لنادال مع 4-4 بعد نقطة طويلة ورائعة للغاية فاز بها البليار مرارًا وتكرارًا وتعذيب فريتز بضربات مقطوعة. ومع ذلك، لم يكن نادال نحيفًا بما يكفي لإغلاق هذا الفاصل (5-4). في المرحلة الأكثر إثارة في فترة ما بعد الظهر، تمكن نادال، الذي طلب مساعدة أخصائي العلاج الطبيعي مرة أخرى، من حفظ كرة المباراة قبل أن تذهب المباراة إلى استراحة التعادل. رفع نادال الجمهور بعدة نقاط على الشبكة، ولكن انتهى الأمر ببعض الأخطاء الخطيرة إلى إعطاء المجموعة والنهائي لفريتز العظيم، الذي حقق بذلك أهم انتصار في مسيرته. رئيس دفب/بوس (صورة)