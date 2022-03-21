نادال يسقط أمام فريتز في نهائي إنديان ويلز ويخسر له لم يهزم 2022

انخفض إنديان ويلز (الولايات المتحدة الأمريكية) 20 مارس رافا نادال يوم الأحد في نهائي إنديان ويلز ضد الأمريكي تايلور فريتز، وهي الهزيمة التي قطعت أيضًا سلسلة 20 مباراة الممتازة التي فاز بها لاعب التنس الإسباني هذا العام. فوجئ فريتز في نهائي بطولة كاليفورنيا وفاز على نادال 6-3 و7-6 (5) في ساعتين و 6 دقائق. بقي نادال على وشك لقبه الرابع في إنديان ويلز (فاز به سابقا في 2007 و 2009 و 2013) وأيضا فوزه الرابع على التوالي في عام 2022 بعد انتصاراته في بطولة أستراليا المفتوحة وملبورن وأكابولكو. رئيس دفب/بوس (صورة)