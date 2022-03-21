الموضة في Vive Latino 2022: من النظرات من الستينيات إلى ألوان التسعينيات

بعد عامين عاد Vive Latino ومعها الأنماط التي تعكس تباين الزمن والثقافة الموسيقية والأزياء التي لا تزال من عقود أخرى. من الملابس ذات اللون البوب إلى أولئك الذين ارتدوا ثوبًا مع فرقتهم المفضلة جنبًا إلى جنب مع الزي المستوحى من التسعينيات.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

في يومين من Vive Latino (VL 2022) السبت والأحد 20 مارس، كانت تبدو مريحة تهيمن على الملابس الكبيرة الحجم لكل من الرجال والنساء، وكذلك قمم المحاصيل والحقائب الصغيرة وأكياس الخصر وحزم فاني التي هي موضة قديمة من أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت موجودة.

(Foto: cortesía/ Cynthia Benítez y Alfonso Sotelo)

كان ملحق بطل الرواية الآخر هو النظارات الشمسية ذات الطراز العتيق بإطار سميك بألوان زاهية أو سوداء تمامًا؛ نظارات التسعينيات ذات العدسات المستطيلة الواسعة تتطابق مع جينز أمي، والملابس على طراز الشارع.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

في هذا الحدث لم يكن هناك نقص في أنماط الصخور الغلم التي كانت مصحوبة بأحذية الكاحل العصرية ذات الكعب المنخفض، تميزت أزياء الستينيات والسبعينات بعدسات مستديرة وأساور وفي حالة النساء بعض الملابس القصيرة مثل الصدرية جنبًا إلى جنب مع شيء خفيف في الأعلى.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

باللون الأسود، مع العصابات المفضلة على قمصانهم، وأحذية القبعة، والأشرطة الحمراء، والشعر الطويل، وطباعة الحيوانات والأساور المدببة، كانوا حاضرين أيضًا أولئك الذين يستمتعون بموسيقى الروك والمعدن.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

في الأحذية كانت هناك أحذية ذات كعب صغير والقاسم المشترك عبارة عن أحذية رياضية ملونة، بيضاء أو سوداء تمامًا مع منصات عالية تم استئنافها من أزياء السبعينيات.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

تم الجمع بين الأنماط المختلفة لـ Vive Latino بين الميول الغريبة في الثمانينيات، والجو المريح في السبعينيات، مع التركيز على التسعينيات، لكن الستينيات برزت، في ذلك الوقت بدأت حرية التعبير تكتسب القوة، وهي واحدة من المناطق التي يستخدمها الشباب لحملها كانت الموسيقى.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

خلال تلك الفترة كانت هناك ثورة في الفكر، وهذا هو السبب في أن الموضة كان لها تغيير يعبر عن حرية المرأة، والتي تأثرت بثقافة الهبي.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

أنشأت الستينيات تحرير المرأة في مجال الموضة باستخدام التنورة القصيرة والتي أصبحت الآن معيارًا لارتداء ما يحبه كل شخص وفقًا لشخصيته.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

يتم الجمع بين مظهر Vive Latino مع لحظات تاريخية مختلفة في الموضة، وهذا هو السبب في أن الملابس في التسعينات مع انفجار اللون في كل من البلوزات والسترات والأحذية الرياضية منصة اتخذت من قبل الحاضرين.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

تم صنع ملابس الشارع بنفس طريقة السترات الجلدية، والتي تتناقض أيضًا مع الجينز الأم. كانت السترات الضخمة، والقمم المضلعة المجهزة، والتنانير الطويلة لقطع الحاوية، والبلوزات، والركض، أو السراويل عالية الخصر، الانتحاري، الجينز المتوهج أيضًا مميزًا جدًا خلال الحدث.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

تأثر الفنانون الذين أدوا أيضًا بسياق معين؛ الملابس المميزة لنوعهم الموسيقي جنبًا إلى جنب مع الإكسسوارات العصرية التي عادت من الماضي.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

استمر في القراءة: