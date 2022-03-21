يتعادل ديبورتيفو تاتشيرا لكنه يحتفظ بالمركز الأول في الدوري الفنزويلي

تعادل كاراكاس، 20 مار ديبورتيفو تاتشيرا 1-1 مع بويرتو كابيلو ولا يزال في المركز الأول في دوري كرة القدم الفنزويلي، الذي انتهى يومه الرابع هذا الأحد. كان لدى aurinegros، الذي أخذ زمام المبادرة على لوحة النتائج بهدف من Yerson Chacon في الدقيقة 53، فرص أخرى لتوسيع الصدارة على الرغم من فشلهم في تحقيقه. في الدقيقة 89، كسر بويرتو كابيلو سلسلة انتصارات ديبورتيفو تاتشيرا بهدف صامويل سوسا. فيما يلي نتائج اليوم الرابع: عمال المناجم كارابوبو 3-1 جامعة زامورا 2-0 المركزية ديبورتيفو تاتشيرا 1-1 بويرتو كابيلو أراجوا 0-1 طلاب ميريدا البرتغالية 1-1 زوليا ديبورتيفو لا غوايرا 2-1 كولميناريز براذرز متروبوليتان 3-0 كاراكاس سبورتس لارا 0-0 موناغاس التصنيف: PJ PG لكل PP GF غ غغ دغ بتس 1. ديبورتيفو تاتشيرا 4 3 1 0 8 3 5 10 2. ديبورتيفو لا غوايرا 4 3 1 0 5 1 4 10 3. متروبوليتان 4 3 0 1 7 2 5 9 4. زامورا 4 2 2 0 6 2 4 8 5. موناغاس 4 2 1 1 7 6 1 7 6. عمال المناجم 4 2 0 2 5 6 -1 6 7. كارابوبو 4 1 2 1 4 3 1 5 8. البرتغالية 4 1 2 1 6 6 0 5 9. بويرتو كابيلو 4 1 2 1 5 5 0 5 10. ديبورتيفو لارا 4 1 2 1 2 2 0 5 11. كاراكاس 4 1 2 1 3 5 -2 5 12. طلاب ميريدا 4 1 1 2 2 4 -2 4 13. أراغوا 4 1 0 3 2 4 -2 3 14. الجامعة المركزية 4 0 2 2 0 4 -4 1 15. كولميناريز براذرز 4 0 1 3 2 6 -4 1 16. زوليا 4 0 1 3 2 7 -5 1 - أفضل الهدافين: مع 4: إريكسون غالاردو (زامورا). مع 3: أندريس روميرو (موناغاس)، صموئيل سوسا (بويرتو كابيلو)، ويلمار جوردان (البرتغالية). - مباريات يوم المباراة 5: زوليا ديبورتيفو لا غوايرا، كارابو - زامورا، جامعة ديبورتيفو تاتشيرا المركزية، كولمناريز بويرتو كابيلو براذرز، عمال المناجم أراغوا، كاراكاس - بورتوغيزا، طلاب ميريدا - ديبورتيفو لارا، موناغاس-متروبوليتانز. رئيس sc/سيارة