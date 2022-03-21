ديبورتيفو لا غوايرا تقترب من قمة كرة القدم الفنزويلية

كاراكاس، 20 مار ديبورتيفو لا غوايرا فاز 2-1 ضد هيرمانوس كولمناريز في اليوم الرابع من كرة القدم الفنزويلية، التي انتهت هذا الأحد، ولا يزال في المركز الثاني في الدوري مع نفس 10 نقاط من الزعيم، ديبورتيفو تاتشيرا. كرر لا غوايرا، برصيد هدفين من جوفاني بوليفار ودارلويس باز، إنجاز يوم الخميس، عندما تغلب على هيرمانوس كولمناريز وفاز ببقعة في مرحلة المجموعات في كأس سوداميريكانا. هذه حقائق أخرى يغادرها اليوم: الطلاب من ميريدا يجدون النصر حقق Estudiantes de Mérida أول فوز له في البطولة بفوزه بأراغوا بفارق 0-1 بهدف الغاني أدجين ليفينغستون في الدقيقة 58. في الشوط الأول، بدا وضع الفريق معقدًا بعد طرد الإكوادوري كارلوس مدينا في الدقيقة 25 بعد يد داخل الصندوق. حاول أراغوا الاستفادة من هذه الميزة، ولكن كان Estudiantes de Mérida هو الذي فاز وصعد إلى المركز الثاني عشر. السحوبات تعادل ديبورتيفو تاتشيرا 1-1 ضد بويرتو كابيلو، على الرغم من أن هذا لم يمنعه من البقاء في المركز الأول. من جانبه، حافظ زوليا على الصدارة ضد بورتوغيزا بهدف من قبل دانيال فارغاس في الدقيقة 17، ولكن ما كان يمكن أن يكون فوزه الأول أصبح التعادل عندما عادل ويلمار جوردان في الدقيقة 69 النتيجة. Zulia هو كولوست مع نقطة واحدة. متروبوليتانز ثراش كاراكاس وسحق متروبوليتانوس كاراكاس 3-0 وهو الثالث في الترتيب بتسع نقاط. أظهر الفريق المحلي تفوقه من الدقيقة الرابعة بهدف كارلوس سوسا، والذي تم تأكيده في الشوط الثاني بهدفين آخرين من نيستور كوفا ووالتر أراوخو، في الدقيقتين 61 و 68 على التوالي. رئيس sc/سيارة