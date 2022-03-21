راكبي الدراجات الكولومبيون، من بين أفضل الدفعات على هذا الكوكب

Imagen de archivo del ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Giro 2021. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

ركوب الدراجات هو بلا شك الرياضة التي أعطت البلاد أكبر قدر من الفرح. يعتبر المتسابقون مثل كوتشيس «رودريغيز» ولوشو هيريرا ونايرو كوينتانا وإيغان بيرنال من بين الأكثر تميزًا في تاريخ هذه الرياضة الوطنية. ومع ذلك، بخلاف العناوين، لا يُعرف سوى القليل من حيث الأرقام كم يكسب الدراج. لهذا السبب، حققت بوابة Calcio e Finanza تصنيفًا لأعلى الوسطاء أجرًا في العالم.

تتضمن القائمة أسماء ذات أهمية كبيرة وتاريخًا في هذا التخصص مثل البريطاني كريس فروم أو الإيطالي فيسينزو نيبالي، وكذلك بيتر ساجان وبريموز روجليك من بين آخرين.

في المراكز الخمسة الأولى، يوجد بطل جيرو ديتاليا الحالي إيغان برنال، الذي يحتل المرتبة الخامسة براتب 2.8 مليون يورو. من جانبه، يظهر الإكوادوري ريتشارد كاراباز، في خدمة Ineos Grenadiers، في المركز التاسع براتب 2.2 مليون يورو.

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نايرو كوينتانا، بطل Vuelta a España في عام 2016، الذي يترشح حاليًا لفريق Arkea Samsic، يحتل المرتبة التاسعة عشرة في هذه القائمة، براتب 1.9 مليون يورو.

الكولومبي الآخر الذي يظهر في المراكز العشرين الأولى، هو العداء فرناندو جافيريا من الإمارات العربية المتحدة، براتب سنوي قدره 1.8 مليون يورو. على وجه التحديد، المتسابق الأعلى أجرًا في العالم هو زميل السلوفيني تاديج بوغاكار المولود في لا سيجا، أنتيوكيا، الذي يفوز بستة ملايين يورو.

1. Tadej Pogacar (سلوفينيا، الإمارات العربية المتحدة): 6 ملايين يورو

2. كريس فروم (غران بريتانيا، إسرائيل بدء الأمة): 5,5 مليون

3. بيتر ساجان (سلوفاكيا، إجمالي الطاقات): 5.5 مليون

4. جيراينت توماس (بريطانيا العظمى، Ineos-Grenadiers): 3.5 مليون

5. إيغان برنال (كولومبيا، إنيوس-غريناديروس): 2.8 مليون

6. ميشال كوياتكوفسكي (بولندا، إنيوس غريناديرز): 2.5 مليون

7. جوليان ألافيليبي (فرنسا، Quick-Step): 2.3 مليون

8. أليخاندرو فالفيردي (إسبانيا، موفيستار): 2.2 مليون

9. ريتشارد كاراباز (الإكوادور، Ineos Grenadiers): 2.2 مليون

10. ووت فان آرت (بلجيكا، جامبو - فيسما): 2.2 مليون

11. فينتشنزو نيبالي (إيطاليا، أستانا قزاقستان): 2.1 مليون

12. بريموز روغليتش (سلوفينيا، جامبو فيسما): 2 مليون

13. ماتيو فان دير بويل (هولندا، ألبيسين-فينيكس): 2 مليون

14. آدم ييتس (بريطانيا العظمى، Ineos Grenadiers): 2 مليون

15. ثيبوت بينوت (فرنسا، غروباما-FDJ): 2 مليون

16. رومان بارديت (فرنسا، فريق DSM): 2 مليون

17. جاكوب فوغلسانغ (الدنمارك، إسرائيل بدء الأمة): 2 مليون

18. إيليا فيفياني (إيطاليا، إنيوس-غريناديرسي): 1.9 مليون

19. نايرو كوينتانا (كولومبيا، أركيا): 1.9 مليون

20. فرناندو جافيريا (كولومبيا، الإمارات العربية المتحدة): 1.8 مليون.

فيما يتعلق بقائمة العام الماضي، تجدر الإشارة إلى أن كريس فروم خسر المركز الأول بينما لا يزال إيغان برنال في المراكز الخمسة الأولى.

من ناحية أخرى، يواصل إيغان برنال التعافي بعد شهرين من الحادث الذي تعرض له في غاشانسيبا، كونديناماركا، عندما اصطدم بحافلة بلدية أثناء تدريبه مع فريقه. في الآونة الأخيرة، قام بطل سباق طواف فرنسا 2019 بتحميل مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية حيث يقود سيارة بصحبة صديقته مافي موتاس.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم «Young Wonder» أيضًا حسابه على Twitter لتقديم شكاوى كما فعل قبل بضعة أيام عندما علق على أن tractomule كاد يدهس شقيقه أثناء تدريبه.

«بغل من نفس الشركة التي كانت تتجه قبل بضعة أيام لأنها دهست تقريبا بعض راكبي الدراجات، تقريبا دهس أخي»، ندد.

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