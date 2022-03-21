الصين تكتشف 1,947 حالة محلية جديدة لـ covid-19

بكين 21 مارس أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم عن الكشف عن 2,027 إيجابية جديدة لفيروس كورونا SARS-CoV-2 هذا الأحد، 1947 منهم للعدوى المحلية، تسليط الضوء على تلك الموجودة في جيلين (شمال شرق، 1542)، فوجيان (الجنوب الشرقي، 154) وخبى (51). كما أبلغت السلطات الصحية اليوم عن 2942 حالة بدون أعراض، 2384 حالة للعدوى المحلية، على الرغم من أن بكين لا تحسبها كحالات مؤكدة ما لم تظهر عليها أعراض. ويبلغ العدد الإجمالي لهذه الإصابات تحت المراقبة 18,327، منها 1،658 تأتي من مناطق أخرى. وعُثر على الحالات الـ 80 المتبقية بين المسافرين من الخارج في أماكن مثل هونان (وسط 18) وشانغهاي (شرق 17) وقوانغشي (جنوب 15) وغيرها. كما أوضحت لجنة الصحة الوطنية أنه حتى منتصف الليل الماضي المحلي (16.00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، خرج 625 مريضًا بعد التغلب بنجاح على فيروس كورونا. يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين النشطين في البر الرئيسي للصين 21،388، 39 منهم خطيرة. وفقًا لروايات المؤسسة، منذ بداية الوباء، أصيب 132226 شخصًا في البلاد، من بينهم 106200 تمكنوا من الشفاء وتوفي 4638 شخصًا. وحتى الآن، تم رصد 069 2، 069 اتصالا وثيقا مع الأشخاص المصابين عن طريق المتابعة الطبية، منها 336223 لا تزال قيد المراقبة. رئيس yy/ملغ