يتوقع أورتيز الأرجنتيني أن الانتصار سيعيد مزاج أمريكا

توقع المكسيك، 20 مارس الارجنتينى فرناندو اورتيس، مدرب كرة القدم المكسيكية الامريكية، اليوم الاحد ان الفوز 3-0 على تولوكا سيعيد مزاج فريقه. وقال المدرب في نهاية المباراة في اليوم الحادي عشر من كلاوسورا: «كنا نعلم أن هذه المباراة كانت ضرورية للحصول على توقعات جيدة، ولكن أفضل شيء هو أنها تعيد مزاجنا بطريقة كبيرة». فازت أمريكا بأهداف من كولومبيا روجر مارتينيز، التشيلي دييغو فالديز وأليخاندرو زينديجاس، وهبطت جميع الأهداف الثلاثة في الشوط الأول. حاول Toluca الرد، لكنه لم يولد خطرًا كافيًا للخصم. تحدث أورتيز عن مدى أهمية فوز فريقه لأول مرة في البطولة في استاديو أزتيكا، حيث تراكمت لديهم تعادل وثلاثة سقوط. وقال: «نحن نعرف الواقع الذي نمر به، ولهذا السبب كنا بحاجة للفوز، ولم يكن هناك خيار آخر؛ واليوم كنا قادرين على القيام بذلك لمزيد من الأهداف، ولكن لا يهم، كان علينا الفوز على أرضنا وكان ذلك أهم شيء للبحث عن التأهل». مع الانتصار، صعد النسور من المركز السابع عشر إلى المركز الخامس عشر. بلغ مجموع نقاط 10 نتيجة فوزين وأربعة تعادلات وخمس هزائم. شارك الخبير الاستراتيجي ارتياحه لأن فريقه عمل كما هو مخطط له خلال الأسبوع. «لقد خططنا للتحول إلى الجبهة منذ البداية، كنا نعلم أن تولوكا لديها الكثير من المشاكل في المنطقة الدفاعية واستغلنا ذلك». تم تعيين فرناندو أورتيس مدربًا مؤقتًا لأمريكا في 3 مارس ليحل محل الأرجنتيني سانتياغو سولاري، ومنذ ذلك الحين أخرج ثلاث مباريات؛ وخسر في أول ظهور له أمام مونتيري، وتعادل مع غوادالاخارا، وفاز الآن بأول فوز له. وكان الارجنتينى قد اكد يوم الجمعة الماضى انه اكد من قبل مجلس الادارة البقاء فى بنك اغيلاس لما تبقى من كلوسورا, وهو الوضع الذى يتخذه بسهولة. «لقد كان بالفعل حلمًا أن أقود في أمريكا هو أحد الرضا الذي لدي، أشكر الأشخاص الذين وثقوا بي والآن لا أفكر في ما بعد المباراة القادمة». في اليوم الثاني عشر من Clausura 2022، ستزور أمريكا Necaxa في 2 أبريل. as/gb/plv