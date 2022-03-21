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الأحد 20 مارس 2022
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جميع الصور من اليوم الأخير من Lollapalooza الأرجنتين 2022

في ختام النسخة السابعة من المهرجان، استمتع الجمهور بالموسيقى ونهاية مذهلة من العرض

Newsroom Infobae

20 مارس 2022


2022 لولابالوزا
وصل (جاي كورتز) ليضع حصته من الريجايتون لهذا اليوم

2022 لولابالوزا
الخفص إلى الصخور النقية على مرحلة التدفق

2022 لولابالوزا
عاش الجمهور يومًا لا يُنسى.

2022 لولابالوزا
فوجئت الكندية أليسيا كارا مع ليونة لها على خشبة المسرح

2022 لولابالوزا
لاس ليغا مينور, فرقة الروك الأرجنتينية المستقلة, قال الحاضر في التاريخ الثالث

2022 لولابالوزا
وصل الجمهور إلى مضمار سان إيسيدرو منذ الظهر

لولابالوزا 2022 - باباسونيكوس
بدأ Babasónicos برنامجه مع «ماري»، واحدة من أكبر يضرب له

2022 لولابالوزا
الممثلة والمغنية مالينا فيلا جعلت معجبيها القفز في تدفق

2022 لولابالوزا
جاء البوب كوردوفان إلى مرحلة سامسونج مع Celli

2022 لولابالوزا
الاسباني سين سينرا جعل معجبيه الهذيان مع ضربته، «Sensaciones»

2022 لولابالوزا
Madrilenian بولا Cendejas، الفنانة المولودة من Instagram، قدمت عرضها في البديل

2022 لولابالوزا
كان Foo Fighters مسؤولاً عن إغلاق التاريخ في Flow.

2022 لولابالوزا
كان إيمانويل هورفيلور أحد أكثر الفنانين المنتظرة من قبل الجمهور (Chule Valerga)

2022 لولابالوزا
كل شهوانية الجنس الستة على مسرح بيري


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