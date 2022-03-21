أداء أوغستين روسي التكريس ضد ريفر: عرض إنقاذه في فوز بوكا

كان هناك ما مجموعه 9 عمليات حفظ، ولكن بالطبع برز البعض أكثر من غيرها. عند تحليل أداء Agustín Rossi، الشخصية العظيمة في Superclassic التي تغلب عليها بوكا جونيورز على ريفر بلايت في Monumental، تجدر الإشارة أولاً إلى أنه فاز برأس من هو على الأرجح أفضل لاعب كرة قدم أرجنتيني: جوليان ألفاريز. في مناسبتين (مرة واحدة لفترة)، قام حارس المرمى الأزرق والذهبي بتخفيض المكفوفين إلى سياجه عندما كان من الممكن أن يتفوق المهاجم المليونير على فريقه ثم يتعادل.

ومع ذلك، كان هناك رفض وأمن من جميع الجهات من قبل حارس المرمى الذي ظهر في تشاكاريتا. قام بتعطيل ركلة حرة جيدة من قبل خوانفر كوينتيرو واختار الرأس الأخير إلى أغوستين بالافيتشينو، عندما ماتت المباراة، كأفضل تدخلاته.

«ما وراء لعبتي، بذلنا جهدًا كبيرًا جدًا. أنا أساهم من مكاني، الأولاد هم الذين يركضون بعد دخول الكرة. لقد بدأنا في لعب مباراة كهذه، ونحن سعداء بالنتيجة والفريق». وأضاف: «نحن بوكا، ما وراء النهر، جميع الفرق تهتم بوكا ومحاولة للعب له بشكل مختلف. لقد تم عرضه في البطولة، إنه متعة كبيرة للجميع».

كان Agustín Rossi بسبب أداء تكريسي خلال 90 دقيقة من المباراة: كان هذا التحليل تم إجراؤها في الاجتماع السابق. شخصية ممتازة في عدة تعريفات للعقوبات، وكان حارس المرمى من بوكا قد أمطرت انتقادات بعد آخر 1-2 في النصب التذكاري، لأنه كان مسؤولا عن هدفي المنافس.

كان خوان رومان ريكيلم، الذي كان قد دعمه حتى قبل أن يكون زعيم بوكا بعد خطأ فادح في مباراة كأس ليبرتادوريس، قد أشار إلى أخباره العظيمة قبل بضعة أسابيع. فكر في ثقته في العقوبات وضغط عليه دون وعي: «نحن محظوظون لأن لدينا آرتشر الذي يفعل عظيم على العقوبات. حارس مرمى يشعر بالهدوء على العقوبات مما كان عليه عندما يلعب اللعبة، شيء مجنون».

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