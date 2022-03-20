يواصل يوليمار روخاس وأرماند دوبلانتس صنع التاريخ

احتفظت كأس العالم في ألعاب القوى الداخلية بطليها لليوم الأخير: الفنزويلي يوليمار روخاس (15.74 متر) في الوثب الثلاثي وسويدي أرماند دوبلانتس (6.20 م) في قبو القطب علق ذهبيتين هذا الأحد، كما تحسين الأرقام القياسية العالمية الخاصة بهم.

لذلك شهدت Stark Arena في بلغراد لحظتين للتاريخ، مفصولة ببضع ساعات فقط.

في التحول الصباحي، كانت الملكة يوليمار، الذي أكد مرة أخرى تفوقه الهائل في القفزة الثلاثية.

مع اللقب تقريبا في جيبها كالرياضي الوحيد القادر على تجاوز 15 مترا (في محاولتها الأولى الثالثة والخامسة)، حققت روخاس الرقم القياسي في القفزة السادسة والأخيرة لتسجيل لقبها العالمي الثالث «الداخلي»، بعد تلك التي فازت بها في بورتلاند 2016 و Bimingham-2018 (في عام 2020 لم تكن هناك بطولة بسبب الوباء).

مع تلك القفزة 15.74 متر في بلغراد، تحسنت الفنزويلية بمقدار سبعة سنتيمترات رقمها القياسي العالمي السابق (15.67)، الذي حصلت عليه في دورة ألعاب طوكيو في عام 2021، حيث فازت بالميدالية الذهبية وتجاوزت الرقم القياسي التاريخي الذي حصلت عليه الأوكرانية إينيسا كرافيتس منذ عام 1995 (15.50 م).

روخاس (الذي لم يخسر في مسابقة دولية كبرى منذ أن هزمته الكولومبية كاتريني إيبارغوين في دورة ألعاب ريو-2016) كان في حوزته أفضل رقم قياسي تاريخي في الأماكن المغلقة منذ القفز 15.43 متر في مدريد في فبراير 2020.

دربه الكوبي إيفان بيدروسو، البطل الأولمبي في الوثب الطويل في عام 2000، من بين نجاحات كبيرة أخرى، يضيف الفنزويلي البالغ من العمر 26 عامًا الذي يبلغ ارتفاعه 1.92 مترًا بنجاح صفات بدنية ممتازة مع تقنية ممتازة.

سيكون هدفها الآن هو إعادة التحقق من لقبها العالمي في الهواء الطلق في يوليو في يوجين (الولايات المتحدة)، بعد ثلاث سنوات من تتويجها في الدوحة 2019. لا ننسى الاستمرار في تحسين رقمه القياسي العالمي.

«لقد ولدت لأقفز 16 مترًا وهذا ما يلهمني للمساعدة في إلهام الآخرين... أعلم أن لدي 16 مترًا في ساقي وهذا هو هدفي»، قال روخاس.

- ملعب تاليسمان -

وبعد ساعات قليلة كان دور دوبلانتس، الذي فاز مع 6.20 متر في قبو القطب أول لقب عالمي له في الأماكن المغلقة.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق للسويد (6.19 م) قد سجل قبل أسبوعين فقط في نفس القاعة في العاصمة الصربية.

فاز البطل الأولمبي على البرازيلي تياجو براز (5.95 متر) والأمريكي كريس نيلسن (5.90 متر) على منصة المباراة النهائية والفضية والبرونزية يوم الأحد على التوالي.

بعد تأمين الذهب في المسابقة، واجه دوبلانتس التحدي المتمثل في تحطيم رقمه القياسي. تمكن من التغلب على شريط 6.20 م في المحاولة الثالثة والأخيرة.

هذه هي المرة الثالثة التي تحسن فيها Duplantis رقمها القياسي العالمي الخاص بها منذ اختطافها من الفرنسي رينو لافيليني في فبراير 2020.

«لقد قفزت بالفعل أكثر من ستة أمتار بما يكفي لأعرف أنه من الممكن تحطيم الأرقام القياسية في أي وقت. انا اعرف ما احتاجه للبقاء على القمة».

لم تحقق Duplantis قط ذهبية في كأس العالم حتى الآن، سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.

أضف هذا النجاح الجديد إلى الميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية في عام 2021، وفي الهواء الطلق الأوروبي في عام 2018 وفي الأماكن المغلقة الأوروبية في عام 2021.

- الفضة للترحيل الإسباني -

من جانبه، عادل الأمريكي غرانت هولواي رقمه القياسي العالمي لمسافة 60 مترا حواجز في الدور قبل النهائي (7.29). ثم في المباراة النهائية فاز بالميدالية الذهبية، ولكن مع وقت أطول إلى حد ما (7.39).

في بقية أحداث اليوم الأخير من بلغراد، ذهبت الذهب إلى كوريا الجنوبية سانغيوك وو (الوثب العالي)، الإثيوبي سيليمون باريغا (3000 متر)، الصربية إيفانا فوليتا (الوثب الطويل)، الأمريكي أجي ويلسون (800 متر)، الإثيوبي صموئيل تيفيرا (1500 متر) وفرق التتابع 4×400 متر من بلجيكا (رجال) و جامايكا (نساء).

حصلت إسبانيا على الميدالية الفضية في سباق التتابع 4×400 متر للرجال وأغلقت كأس العالم بميداليتين، بعد ذهبية يوم السبت من قبل ماريانو غارسيا في 800 متر.

كن-لب/مكد-در