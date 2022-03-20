تشافي هيرنانديز: «الفوز 0-4 يعزز المشروع ويعزز لي»

مدريد، 20 مار تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أعلن هذا الأحد أن الفوز 0-4 في سانتياغو برنابيو ضد ريال مدريد «يعزز المشروع» ويعززه، على الرغم من أنه اعترف بأنه لا حاجة إلى البهجة لأنه لم يفز بأي لقب و «علينا أن نستمر العمل بأقصى قدر من التواضع». فاز فريق برشلونة على ريال مدريد بفارق مزدوج من قبل غابون بيير إيميريك أوباميانغ وهدفين آخرين من فيران توريس وأوروجواي رولان أراوخو. «كان اليوم مباراة للحصول على شخصية وشجاعة وعدم فقدان الكرات السخيفة. لقد تم التحكم في المباراة في جميع الأوقات وأعتقد أننا كنا متفوقين, قال تشافي, في مؤتمر صحفي. كان مدرب برشلونة «فخورًا وسعيدًا جدًا» لهذا الفوز الأول في سانتياغو برنابيو كمدرب لبرشلونة وقال إنه يتعين على المشجعين «الاستمتاع به لأنه في الآونة الأخيرة لم يكن هناك الكثير من الأفراح، خاصة في الكلاسيكيات». «هذه هي الطريقة لتنمية هذا المشروع. بهذه الطريقة يجب أن نستمر. لقد أظهرنا أنه يمكننا التنافس مع أي شخص يلعب بهذه الطريقة»، اعترف تشافي، الذي أكد أنه بصرف النظر عن كونه مدربًا، «يشعر» بنادي برشلونة. «أعتقد أن برشلونة هو أفضل نادي في العالم ولهذا السبب هو يوم للاستمتاع به. يكلف الكثير للفوز 0-4 في بيرنابيو يلعب بشكل جيد. كان هناك لاعبون تعرضوا للانتقاد والحكم عليهم واليوم أظهروا أن لديهم شخصية وشجاعة. الفوز 0-4 يعزز حقا لي ومشروع ونموذج اللعبة، على الرغم من أنني لست بحاجة إلى أي مجد، واللاعبين وbarcelonismo أفضل الحصول عليه،» قال. «لا أشعر بانتصار شخصي، بل انتصار لمجموعة وبرشلونة. هذا ما يجعلني سعيدا»، قال تشافي، الذي حصل أيضا على أشياء سلبية من المباراة، مثل استرخاء فريقه في الدقائق الأخيرة. «للعب كرة القدم بشكل جيد، عليك أن تفعل ذلك طوال تسعين دقيقة. يجب أن يجعلنا غاضبين جدًا لفقدان الكرات والوقوع في الاسترخاء. اليوم كانت هناك أوقات غضبت فيها. إذا لم يكن هناك طلب، فلا توجد نتائج. يجب أن نعمل بأقصى قدر من التواضع وأن نتضامن مع المجموعة لأن أهداف الموسم لم تتحقق». أخيرًا، تحدث تشافي هيرنانديز عن فرص فريقه الحقيقية للقتال من أجل لقب الدوري. «الأمر صعب لأن ريال مدريد قوي ولم يتبق سوى عدد قليل من المباريات، لكن لا ينبغي لنا أن نستبعد ذلك. يجب أن نستمر في هذا الطريق، وهو الطريق الصحيح»، خلص إلى ذلك.