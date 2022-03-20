مع جولته الأوروبية، يلتزم هوراسيو رودريغيز لاريتا بتعزيز صورته «الرئاسية» بحلول عام 2023

في الشهر الماضي فقط تجرؤ على الاعتراف علنا بأن لديه تطلعات رئاسية. على الرغم من أن تحركاته السياسية قد شوهدت منذ فترة طويلة على هذا الطريق، إلا أن هوراسيو رودريغيز لاريتا كان بحاجة إلى «تبرئة» الوضع. «هناك طريق طويل للحديث عن الترشيحات، ولكن صحيح أننا نعمل على تعزيز فريق، ونحن نعزز اقتراحا، ونحن نعزز بديلا في معا من أجل التغيير»، اعترف قبل عام الانتخابات 2023.

على الرغم من وجود طريق طويل يجب قطعه وسيتعين عليه التغلب على العديد من العقبات في هذا السباق داخل ائتلاف المعارضة الرئيسي ليكون من بين المرشحين، إلا أن الرحلة التي بدأت إلى أوروبا في نهاية هذا الأسبوع تقع في هذا الإطار. سيقوم رئيس حكومة مدينة بوينس آيرس بزيارة مدينتي هانوفر وبرلين الألمانية حتى يوم الخميس 24، وسيتوقف أيضًا في مدريد. . وسوف يجتمع مع المسؤولين ورجال الأعمال. على جدول أعمالها هذه المرة هناك مشاريع تتعلق بالتعليم والعمل وتعزيز السياحة.

وسيعقد اجتماعات مع رؤساء البلديات من مختلف الاتجاهات الأيديولوجية. وفى برلين سيجتمع مع العمدة الجديد للعاصمة الالمانية فرانزيسكا جيفى الذى تولى منصبه فى ديسمبر من العام الماضى. إنه ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي على الرغم من أن البرلمان الألماني انتخبه كجزء من ائتلاف كان عليه أن يشكله مع حزب الخضر والحزاب اليساري LINKE للسنوات الخمس المقبلة.

فرانزيسكا جيفي، عمدة برلين، الذي سيلتقي به رودريغيز لاريتا. رويترز/ميشيل تانتوسي/بول

يريد لاريتا استيعاب هناك، كما ذكرت حكومة بوينس آيرس، بعد إطلاق الممارسات التعليمية في المدارس الثانوية في المدينة، في «النموذج المزدوج» الألماني الذي يجمع بين التدريب النظري في المدارس والحالات العملية في الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، سيزور مركز التدريب المهني التابع لشركة ABB وشركة Stadler Deutschland GmbH، للتعرف على البرنامج الذي يقومون بتطويره مع غرفة الصناعة في تلك المدينة.

في العاصمة الألمانية، سيعقد الأمين العام والعلاقات الدولية لمدينة بوينس آيرس، فرناندو سترافيس، الذي سيرافق عمدة بوينس آيرس، اجتماعا مع مايكل مولر، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني ورئيس البلدية السابق برلين. كما سيتوجه سترافيس إلى باريس، حيث سيلتقي بخوسيه أنطونيو أردافين، رئيس أمريكا اللاتينية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأندرياس شال، مدير العلاقات المؤسسية، حيث أن الأرجنتين عضو محتمل في ذلك التعاون الدولي. وكالة.

في 22 و 23 مارس، سينتقل رودريغيز لاريتا إلى مدريد، حيث تنتظره عدة اجتماعات تتعلق بالسياحة الدولية. وسيتناول يوم الثلاثاء الغداء مع رئيس مؤسسة الأعمال الأيبيرية الأمريكية، جوزيب بيكيه كامبس، ومع ممثلي الشركات الإسبانية الأخرى التي تشكل المؤسسة.

رئيسة مجتمع مدريد، إيزابيل دياز أيوسو؛ وعمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا. وسيلتقي كلاهما مع عمدة بوينس آيرس. الصحافة الأوروبية/إي بارا. POOL - يوروبا برس

بعد يوم واحد، سيجري مقابلة مع عمدة مدريد الحالي خوسيه لويس مارتينيز ألميدا من الحزب الشعبي، الذي عقد معه بالفعل مؤتمرًا بالفيديو في مايو 2021 خلال أثقل مرحلة من كوفيد في بلدنا. ثم يلتقي إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة جماعة مدريد وأيضا عضو في حزب الشعب، وهو قوة سياسية من يمين الوسط في إسبانيا.

كان للأجندة الدولية التي أثبتت هذه الشخصية الرئاسية فصلها الأول بعد فترة وجيزة من ولاية باسو في سبتمبر 2021، عندما التقى لاريتا في واشنطن، الولايات المتحدة، مع جون كيري، وزير الخارجية السابق والمبعوث الخاص لحكومة بلاده للمناخ. تحدثوا عن تغير المناخ في مواجهة قمة غلاسكو الوشيكة في نهاية أكتوبر، حول الإجراءات التي سيتم تنفيذها ودعي كيري لزيارة بوينس آيرس هذا العام.

وفي تلك المناسبة، انتهز لاريتا الفرصة للقاء الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، وخلال الفترة التي قضاها في العاصمة الأمريكية وفي نيويورك تحدث أيضا مع فيليبي جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وماوريسيو كلافر-كلارون، رئيس البنك. تنمية البلدان الأمريكية (IDB). لم يكن هناك نقص في المحادثات مع ممثلي «فكر شكرا» الأكثر صلة.

جون كيري وهوراسيو رودريغيز لاريتا

لدى رودريغيز لاريتا تحالفات عالمية. هذا الأربعاء، 16 مارس، عقد مؤتمرًا بالفيديو مع شريكه في لندن، صادق خان، حيث تم التأكيد على أنه بين 19 و 21 أكتوبر، ستستضيف مدينة بوينس آيرس القمة العالمية لعمد C40، والتي تعقد كل ثلاث سنوات والتي تجمع قادة من ما يقرب من مائة مدينة حيث يناقشون تدابير مكافحة تغير المناخ.

«نحن فخورون بقيادتنا في العمل المناخي. من أجل تعزيز الرفاهية المتكاملة للناس، حان الوقت الآن لتوحيد رؤساء بلديات أمريكا اللاتينية والعالم لدفع إجراءات أسرع وأكثر طموحًا نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ)، قال رودريغيز لاريتا، نائب الرئيس الحالي لـ C40 لأمريكا اللاتينية، في تصريحات نشر في بيان.

في 26 سبتمبر 2021، تم الحديث في الولايات المتحدة بين رودريغيز لاريتا وبيل كلينتون.

يمكن أن يكون اجتماع رؤساء البلديات نقطة انطلاق أخرى لـ Larreta. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقع رئيس حكومة العاصمة على الصعيد الوطني، فقد حدث بالفعل في الأرجنتين وأماكن أخرى في العالم. تاباري فاسكيز الذي حقق قفزة من مونتيفيديو إلى المركز الأعلى في أوروغواي وبوريس جونسون، من عمدة لندن إلى رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، هما مثالان واضحان.

ويعقد الاجتماع كل ثلاث سنوات ويجمع رؤساء البلديات وقادة 96 مدينة عضو في شبكة C40 مع مدراء من الشركات العالمية والمحسنين والمستثمرين والأكاديميين والناشطين. تم تنظيم أحداث C40 السابقة من قبل لندن ونيويورك وسيول وساو باولو وجوهانسبرغ ومكسيكو سيتي وكوبنهاغن. وفي هذه المناسبة، تنافست العاصمة الأرجنتينية مع أوستن وميامي (الولايات المتحدة)؛ ومدريد وبرشلونة (إسبانيا)؛ ميديلين (كولومبيا)؛ ريو دي جانيرو وساو باولو (البرازيل) وشنتشن (الصين).

في أكتوبر، سيناقش المشاركون «كيف يمكن للمدن أن تتحرك نحو حياد الكربون، وكيفية معالجة حالة الطوارئ المناخية وزيادة التمويل الأخضر لمشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، خاصة للمدن في الجنوب العالمي». كحداثة، ستشمل القمة منتدى أعمال حول خلق فرص عمل خضراء و «قمة للشباب» مع قادة من جميع أنحاء البلاد وحول العالم.

«يأخذ تقييم C40 في الاعتبار تقدم المدينة في التزاماتها لمكافحة تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنظر في الظروف التي يتعين عليها استضافة الأحداث العالمية، والتي تشمل كل شيء بدءًا من المنتديات الدولية الناجحة السابقة والبنية التحتية للفنادق والمؤتمرات والمؤتمرات والمؤتمرات، إلى عوامل مثل العرض الثقافي للمدينة وتنوعها»، أوضح سترافيس، كبير مستشاري لاريتا في الشؤون الدولية. قضايا.

البانوراما على الجبهة الداخلية

إذا كان ينوي الوصول إلى كازا روسادا في العام المقبل، يجب على رودريغيز لاريتا أن يواجه أولاً متدربًا قويًا في جونتوس بور إل كامبيو. حاكم خوخوي، جيراردو موراليس، أحد الرجال الأقوياء داخل الراديكالية التي استعادت مكانة بارزة في انتخابات منتصف المدة، قد أعلن بالفعل أنه سيتنافس.

في أصعب خط من PRO الذي تسجل فيه باتريشيا بولريتش بشكل أساسي، يظهر خصم محتمل آخر. يبقى السؤال حول ما سيفعله ماوريسيو ماكري، الذي لا يزال يعطي القليل من العلامات الغامضة بالتفكير في عام 2023.

هوراسيو رودريغيز لاريتا ودييجو سانتيلي ومايكل أنجلو بيتشيتو وفلورنسيا أريتو

في الأسبوع الماضي، خلال جولة محادثات السياسة الداخلية، عقد عمدة بوينس آيرس اجتماعات مع نائب ميغيل أنخيل بيتشيتو (بيرونية الاتحادية)، مع فلورنسيا أريتو (المحامي الجنائي الذي كان جزءًا من جبهة التجديد والذي انضم في عام 2018 إلى PRO كمستشار Bullrich للأمن القضايا) ومع إميليو مونزو، الرئيس السابق لمجلس النواب الذي هو المرجع الرئيسي لحزب الحوار، إحدى أرجل ائتلاف المعارضة.

«لقد عملنا مع ميغيل لفترة طويلة، ونتشارك الكثير من أنشطة الحملة، ونشارك الرؤية القائلة بأن هناك حاجة إلى اتفاق واسع للغاية للتحولات التي تحتاجها الأرجنتين. ستنضم فلورنسيا إلى فريق دييغو سانتيلي في مقاطعة بوينس آيرس، حيث نتوقع أن نحكم مرة أخرى ونستعد»، اعترف رودريغيز لاريتا.

بعد انتخابات عام 2021، حيث فرض ماريا يوجينيا فيدال في المدينة ونائب رئيسها دييغو سانتيلي على رأس القائمة بين نواب بوينس آيرس ضد رأي العديد من أقرانه، كان رئيس حكومة بوينس آيرس على حق ومتقدم في ملفه الشخصي كقائد، على الرغم من أنه تلقى العديد من الهجمات من قطاع «الصقور» للتحالف الذي يتكامل.

في الأسابيع الأخيرة، أظهرت دورًا نشطًا في السعي لتحقيق أهدافها للعام المقبل. كان في طليعة الدعوات إلى موقف أقوى للحكومة الوطنية من الصراع في أوكرانيا، وحضر جلسة التوفيق لحل مطالبات المشاركة المشتركة أمام المحكمة العليا، ورافق الاحتجاجات في الريف قبل ارتفاع حالات احتجاز النفط وفول الصويا، و سلط الضوء على أهمية الأمن في منطقة المدينة. علامات واضحة على أنه مصمم على الذهاب لأكثر من ذلك.

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