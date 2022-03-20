مع 439 إيجابية جديدة، تتراكم الإكوادور 853,850 حالة من covid-19

أضاف كيتو، 19 مارس الإكوادور 439 إيجابيًا جديدًا لـ covid-19 يوم السبت، حيث تراكم 853,850 حالة مؤكدة منذ بدء الوباء منذ أكثر من عامين، كما ذكرت وزارة الصحة العامة يوم السبت في تقريرها اليومي. يبلغ سجل الوفيات 35410، وسبعة عشر حالة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي تنقسم بين 25215 التي أكدها covid-19، و 10,195 المحتمل بسبب المرض. مقاطعة بيتشينشا الأنديز، عاصمتها كيتو، لديها أكبر عدد من الإصابات، 314،128 إيجابية، 206 أكثر من الرقم القياسي يوم الجمعة، تليها ساحل غواياس، رأسه غواياكيل، مع 133,834 (48 إضافية). تقع مقاطعات مانابي (5737 54) وإل أورو (49,060) وأزواي (41 141) ولوخا (33182) وإمبابورا (29,096) وتونغوراهوا (26,568) وكوتوباكسي (17836) ولوس ريوس (222 17) وسانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس (709 16) بسبب حدوث الحالات. فيما يتعلق بالوضع في البلديات، يحدد التقرير أن كيتو هي المدينة الإكوادورية الأكثر تضرراً من كوفيد-19 مع 290,260 حالة خلال الوباء (تم الإبلاغ عن 199 حالة في الأربع وعشرين ساعة الماضية)، تليها غواياكيل بـ 99,377 (39 إضافية). في حملة التطعيم، تظهر بيانات من وزارة الصحة أن أكثر من 88.6٪ من السكان المستهدفين قد تلقوا جرعة أولى أو جرعة واحدة في الإكوادور، وحوالي 85٪ جرعة ثانية، وتم بالفعل تطبيق ما يقرب من 5 ملايين جرعة معززة. وافقت اللجنة الوطنية لعمليات الطوارئ (COE) يوم الجمعة على إلغاء أي قيود على السعة في الأماكن العامة والشركات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى إعادة فتح الحياة الليلية بسعة 100٪ أيضًا.