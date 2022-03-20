AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
السبت 19 مارس 2022
عربي

فيف لاتيني 2022: جيبي ورفاهية موسيقى الروك التشيلية في المهرجان

كان إستيمان ودانييلا سبالا وأليكس فيريرا بعض الضيوف الدوليين في عرض المغني وكاتب الأغاني

Newsroom Infobae

19 مارس 2022

بعد الحماس العميق الذي وصل به حاضرون Vive Latino إلى Autodromo Hermanos Rodrigez, بدأت الموسيقى مع فنانين مثل Blossom, صربيا. و O يقتل.

حوالي الساعة 3:35 مساءً على المسرح الهندي، بدأ المغني التشيلي جيبي أدائه وفاجأ معجبيه ببعض الضيوف المميزين.

جيبي في فايف لاتيني 2022
جيبي في فيف لاتيني 2022. كان للمغني التشيلي مطربين مثل أليكس فيريرا ودانييلا سبالا وإستيمان كضيوف على مراحل المشهد الهندي لعرض مليء بالفخامة والرقص والعاطفة (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae México)

جيبي في فايف لاتيني 2022
جيبي في فيف لاتيني 2022. كان للمغني التشيلي مطربين مثل أليكس فيريرا ودانييلا سبالا وإستيمان كضيوف على مراحل المشهد الهندي لعرض مليء بالفخامة والرقص والعاطفة (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae México)

وصلت الأرجنتينية دانييلا سبالا على خشبة المسرح للعب Timidez وبعد ذلك انضم إستيمان وأليكس فيريرا إلى الحفل. تجدر الإشارة إلى أن Gepe كان لديه أداء باليه ممتاز خلال عرضه.

جيبي في فايف لاتيني 2022
جيبي في فيف لاتيني 2022. كان للمغني التشيلي مطربين مثل أليكس فيريرا ودانييلا سبالا وإستيمان كضيوف على مراحل المشهد الهندي لعرض مليء بالفخامة والرقص والعاطفة (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae México)

الاسم الكامل لهذا المغني هو دانيال أليخاندرو ريفروس سيبولفيدا وولد في 28 سبتمبر 1981 في سانتياغو، تشيلي.

استمر في القراءة:

Vive Latino 2022: يمكن إلغاء عرض «Tío Rober» بعد مزاعم الاعتداء الجنسي
فيف لاتيني 2022: بقاء سون رومبي بيرا الثقافي والمهرجانات بعد الوباء
Vive Latino من خلال تاريخها: أكثر من ألف فرقة في 22 عامًا من المهرجان