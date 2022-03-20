فيف لاتيني 2022: جيبي ورفاهية موسيقى الروك التشيلية في المهرجان

بعد الحماس العميق الذي وصل به حاضرون Vive Latino إلى Autodromo Hermanos Rodrigez, بدأت الموسيقى مع فنانين مثل Blossom, صربيا. و O يقتل.

حوالي الساعة 3:35 مساءً على المسرح الهندي، بدأ المغني التشيلي جيبي أدائه وفاجأ معجبيه ببعض الضيوف المميزين.

جيبي في فيف لاتيني 2022. كان للمغني التشيلي مطربين مثل أليكس فيريرا ودانييلا سبالا وإستيمان كضيوف على مراحل المشهد الهندي لعرض مليء بالفخامة والرقص والعاطفة (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae México)

جيبي في فيف لاتيني 2022. كان للمغني التشيلي مطربين مثل أليكس فيريرا ودانييلا سبالا وإستيمان كضيوف على مراحل المشهد الهندي لعرض مليء بالفخامة والرقص والعاطفة (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae México)

وصلت الأرجنتينية دانييلا سبالا على خشبة المسرح للعب Timidez وبعد ذلك انضم إستيمان وأليكس فيريرا إلى الحفل. تجدر الإشارة إلى أن Gepe كان لديه أداء باليه ممتاز خلال عرضه.

جيبي في فيف لاتيني 2022. كان للمغني التشيلي مطربين مثل أليكس فيريرا ودانييلا سبالا وإستيمان كضيوف على مراحل المشهد الهندي لعرض مليء بالفخامة والرقص والعاطفة (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae México)

الاسم الكامل لهذا المغني هو دانيال أليخاندرو ريفروس سيبولفيدا وولد في 28 سبتمبر 1981 في سانتياغو، تشيلي.

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