فيديو: «الحقيقة لا يجب أن تبحث عنها في أي مكان»، كانت مانويلا غوميز قد ألقت تلميحات على زوجها السابق

في 14 مارس، أكد خوان إستيبان إيبارا، الشريك السابق لمانويلا غوميز أن علاقته مع مانويلا غوميز كانت ستنتهي، لذلك قرر الخروج والتحدث إلى أتباعه من خلال «InstaStories» لأنه اعتبرها عملية جزء من حياته الخاصة.

«لقد انفصلت عن مانويلا قبل بضعة أسابيع لذلك كان قرارًا بيننا، بسبب الأخطاء أعتقد أنها مسألة خاصة. هكذا سيكون الأمر بالنسبة لي الآن وأشكر جميع الأشخاص الذين أظهروا لي حبهم»، قالت إيبارا في قصصها على إنستغرام.

ومع ذلك، في منشور حديث من قبل منشئ المحتوى أدلى ببعض التصريحات يزعم أنها تلميحات ضد شريكه السابق.

قالت سيدة الأعمال من خلال حسابها في Instagram: «ليس عليك أن تبحث عن الحقيقة في أي مكان، إنها ليست سوى أن لديك إيمان وتسأل الله إذا كنت تريد أن تدرك شيئًا سيريك الله الطريق ووجدت الحقيقة وحدها».

ووفقاً لمانويلا غوميز، تلقت في الأيام الأخيرة بعض المكالمات تحذرها من بعض الأشياء التي حدثت خلف ظهرها، والتي أكدتها الأدلة التي قدمها لها الشخص الذي اتصل بها.

واختتم المؤثر قائلاً: «إنه حقًا لا يستحق المعاناة من أجل الأشياء التي تعذب حياتي، بفضل تلك الدعوة فتحت عيني واتخذت موقفًا مختلفًا جدًا عن الحياة، لأكون سعيدًا، لمواصلة القتال من أجل حياتي وهذا كل شيء».

إليك المحتوى الكامل لمانويلا غوميز :

سرعان ما انتشرت تصريحات مانويلا غوميز على بوابات ترفيهية مختلفة مثل «Gismes Hoy Col» التي تجاوزت 17000 مشاهدة وتقترب من 400 إعجاب. تشير بعض التعليقات إلى أن منشئ المحتوى كان متحمسًا بشدة لشريكها السابق.

«لا تدلي بتعليقات من الأزواج السابقين وهذا هو السبب في أنه ضار للتعافي والطاقات السيئة لحذف وإخبار جديد», «سوبر هذا هو الموقف، لماذا تعاني حتى يستمتع الآخرون 👏 الحمد لله أنه قبل أن أزيل ثقله», «لا تقلق ملكتي التي تتصرف بشكل جيد في الحياة تبلي بلاء حسنا. سوف تأتي البركات», «من المفترض دائمًا أنها هادئة، لكنها غير مرتاحة»، من بين أمور أخرى.

يوم الاثنين الماضي، 14 مارس، وضعت المؤثرة بايسا الموضوع على الطاولة من قصص Instagram الخاصة بها لإخبار مجموعة متابعيها عن فكرتها في مغادرة كولومبيا، مع إعطاء بضع كلمات من الهدوء فيما يتعلق بتشغيل شركتها.

«لقد فكرت بجدية شديدة في مغادرة البلاد. على أي حال، أنا آخذ الوظيفة، نستمر في البيع، سأقوم بإلقاء نظرة على كيفية إدارة كل الأشياء في حياتي مرة أخرى. من الواضح أنه ليس من السهل القول إنني سأغادر البلاد غدًا لأنه إذا كان الأمر متروكًا لي، فلن أكون هنا حتى، فلن أعود إلى المنزل، ولكن مهلا، يجب أن أنظر إلى كيفية حل مشكلة الكلاب، يجب أن أنظر إلى كيفية استيعاب الشركة مرة أخرى، لا بد لي من إدارة الكثير من الأشياء لأكون قادرًا على ذلك إجازة».

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