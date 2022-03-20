Verstappen: «كان من المؤلم للغاية أننا تخلينا عن السيارتين»

كتابة الرياضة، 20 مار الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، آخر بطل العالم للفورمولا واحد، الذي غادر في اللفة قبل الأخيرة، عندما كان في المرتبة الثانية، ذكر سباق الجائزة الكبرى البحرين، الأول من البطولة، في حلبة الصخير أنه «كان مؤلما جدا» أن عليهم التخلي عن «الاثنين سيارات من escudería له»، في سباق أن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز لم ينتهي أيضا. وقال فيرستابن، 24 عاما، الفائز عشرين مرة في فئة الملكة، نصفهم العام الماضي، عندما أنهى عهد بطل العالم سبعة أضعاف الإنجليزية لويس: «يبدو أن المشكلة الأخيرة كانت مع نظام الوقود، لذلك اضطررت إلى التقاعد؛ وكان من المؤلم للغاية لسياراتنا أن نتخلى عن كل انا». هاملتون (مرسيدس)، المركز الثالث هذا الأحد في البحرين. قال النجم الهولندي الشاب: «لا نعرف بالضبط الخطأ الذي حدث حتى الآن، ولكن من الواضح أننا سنحلل البيانات ونتأكد من أننا نتعلم منها». «رياضة السيارات لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن تحدث هذه الأشياء. هذا هو السباق الأول، وهناك الكثير في المستقبل»، أرتاح فيرستابن نفسه هذا الأحد بعد مغادرته في البحرين. رئيس arh/ism