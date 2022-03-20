فنزويلا تحيي تونس في الذكرى 66 لاستقلالها

كاراكاس, 20 مارس استقبلت حكومة فنزويلا تونس يوم الأحد في الذكرى 66 لاستقلالها عن فرنسا. «نحن نقدم تحية أخوية للشعب التونسي الشقيق بمناسبة الذكرى 66 لاستقلاله. وقالت وزارة خارجية الدولة الكاريبية على حسابها على تويتر: «إن فنزويلا تمجد النضالات ضد الحكم الاستعماري الفرنسي». حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا في 20 مارس 1956. في 8 فبراير/شباط، نددت منظمة العفو الدولية بـ «الهجوم» على استقلال القضاء في تونس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد إعلانه مرسوماً وشيكًا بحل المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتهمه بالفساد والطائفية السياسية. هذا الإجراء «يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في محاكمة عادلة في تونس. وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، «إذا أصدر الرئيس مرسوماً بحل المؤسسة أو تعليقها، فسيبدو الأمر بمثابة حكم بالإعدام على الاستقلال القضائي للبلاد». من وجهة نظر مرايف، منذ صدور مرسوم بحالة الطوارئ في 25 يوليو 2021، قام سعيد بتفكيك جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا في البلاد وظل CSM آخر معقل للنزاهة القضائية، داعيًا إلى تصحيح هذا الإجراء. منذ أن أعلن سعيد حالة الطوارئ في 25 يوليو 2021، والتي تضمنت وقف رئيس الوزراء آنذاك هشام مشتشي وتعليق الجمعية إلى أجل غير مسمى، قام بتجميد دستور عام 2014 بأكمله تقريبًا وتولى الصلاحيات الكاملة من أجل «استعادة السلام الاجتماعي». مبادرة وصفتها معظم الأحزاب السياسية بأنها «انقلاب»، بينما يعتبرها آخرون «تصحيحًا» لثورة 2011.