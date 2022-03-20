ثلاثة مواقع أثرية للترحيب بالربيع وكم يكلف زيارتها

تقع المكسيك في نصف الكرة الشمالي، لذلك يصل الاعتدال الربيعي كل عام في شهر مارس؛ هذا 2022 من المقرر أن يحدث يوم الأحد المقبل، 20th في 15:00 مع 33 دقيقة منطقة وسط المدينة.

سواء كنت ترغب في الترحيب بالربيع أو الخريف، كل ستة أشهر تقسم الاعتدال الأيام على الأرض إلى النصف تقريبًا، مما يمنحنا حوالي 12 ساعة من ضوء النهار و 12 ساعة أخرى من الضوء الليلي. وذلك لأن مدار الأرض وميلها المحوري يتماشى مع الشمس بحيث تصل أشعة هذا الجسم من الضوء مباشرة إلى خط خط الاستواء.

بمرور الوقت، تم تشكيل الاعتقاد بأن هذه الظاهرة مثالية «لشحن الطاقات»، وعلى الرغم من أن هذه الفرضية لا أساس لها في تقاليد أو عادات شعوب ما قبل الإسبان، إلا أن الترحيب بـ «نويفو سول» أصبح شائعًا واستقلالًا للاستفادة من عملية الانتقال هذه من الشتاء إلى الربيع.

للاستمتاع بهذه الظاهرة وربيع الترحيب، يوجد في المكسيك مجموعة متنوعة من المواقع الأثرية المفتوحة للجمهور، ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه بسبب جائحة COVID-19، ستبقى بعض أكثرها شعبية مثل Cobá في Quintana Roo مغلقة، لذلك فيما يلي ثلاثة خيارات بديلة و تكاليف زيارتهم.

تولا، هيدالغو

تولا لها معنيان من Nahuatl، في الأول سيكون مكافئًا لـ «مكان tules أو القصب»، وفي الثانية ستكون «مدينة أو مدينة» (الصورة: Cuartoscuro)

محمية بفرض الحجر الأطلسي، في ولاية هيدالغو هي المنطقة الأثرية في تولا. تقول الأسطورة أن هذه المدينة كانت مركزًا روحيًا وثقافيًا أسسه الملك والكاهن الأسطوري كويتزالكوتل, الذي لجأ إلى المكان بعد الانتقام لوفاة والده والذي أعطى الأصل والروعة لثقافة تولتيك.

يقع موقع تولا الأثري على بعد حوالي 85 كيلومترًا شمال مكسيكو سيتي وكان، جنبًا إلى جنب مع تيوتيهواكان و Tenochtitlán، أحد أهم المراكز الحضرية الرئيسية في المرتفعات الوسطى في أمريكا الوسطى.

مع الرياح القوية والمناخ شبه الجاف، انعكست بقايا الثقافة الفنية والدينية في المعابد والمباني التي لا تزال قائمة في هذه المنطقة الأثرية حتى الآن. من المبنى الأطلسي إلى جدار الثعبان، يدخل الآلاف من السياح أنقاض للتواصل مع قطعة من التاريخ أو ببساطة تعلم آثار ثقافة قديمة.

الموقع الأثري مفتوح من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 10:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً، ويكلف الوصول 75 بيزو للشخص الواحد، ويمكن للبالغين فقط الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأطفال دون سن 13 عامًا الدخول بدون دفع. كما سيستمتع المتقاعدون والمتقاعدون والمعوقون والمدرسون والطلاب النشطون الذين لديهم أوراق اعتمادهم الحالية بهذه الميزة. في أيام الأحد، يكون الوصول مجانيًا لجميع الفئات العمرية.

للوصول إلى الموقع الأثري من مكسيكو سيتي، ستحتاج إلى ركوب حافلة من Terminal Norte إلى بلدية تولا دي الليندي، والتي ستكلف حوالي 170 بيزو للشخص الواحد في اتجاه واحد فقط. من عاصمة ولاية المكسيك، ستكون تكلفة التذكرة الشخصية لتلك البلدية 245 بيزو، وإذا كنت ترغب في السفر من Querétaro فستكون 267 بيزو في اتجاه واحد.

بالينكي، تشياباس

Palenque تعني «مكان مسيج بسياج خشبي أو حصص» (الصورة: Cuartoscuro)

بين الأخضر المكثف لغابة لاكاندون والمناخ الرطب والدافئ المميز لجنوب المكسيك، تم بناء واحدة من أبرز مدن ثقافة المايا خلال القرن الثالث، بالينكي. في نفس الوقت الذي وصلت فيه مدن مثل كالاكمول أو تيكال إلى روعتها، أصبح هذا الموقع الأثري أحد المراكز الاحتفالية الرئيسية في ذلك الوقت.

كان موقعًا لواحدة من أقوى السلالات في ثقافة المايا، والتي ينتمي إليها الحاكم الأسطوري باكال. تشير الدراسات الأثرية والأنثروبولوجية للنقوش الهيروغليفية لمبانيها إلى أن هذه الحضارة كانت مرتبطة بالآخرين من خلال شبكات التبادل التجارية أو التحالفات بين مجموعات الحكام.

من المعروف أيضًا أن نقوش المايا قد تمت دراستها على نطاق واسع لأنها واحدة من أولى مظاهر الكتابة في أمريكا الوسطى مع الأبجدية اللوغسيلابية, وبسبب الأنظمة التقويمية: دورية واحدة، كما هو الحال في أجزاء أخرى من أمريكا الوسطى وأخرى خطية، تسمى العد الطويل.

موقع Palenque الأثري مفتوح من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً ويكلف الوصول 80 بيزو. كما هو الحال في تولا، يتمتع كبار السن والأطفال دون سن 13 عامًا بالمجان وكذلك المعلمين والطلاب والمعوقين والمتقاعدين. في أيام الأحد، يكون الدخول مجانيًا لجميع الفئات العمرية.

للوصول إلى بالينكي من عاصمة ولاية تشياباس، ستحتاج إلى ركوب حافلة، اعتمادًا على تفضيل الخط والراحة، ستكلف ما بين 300 و 670 بيزو. الرحلة من هذه النقطة حوالي 6 ساعات.

من جانبها، إذا كنت ترغب في الوصول من فيلاهيرموسا، تاباسكو، فإن تكلفة الحافلة إلى مدينة بالينكي السحرية ستكلف ما بين 250 و 400 بيزو واحد. طريقة. من مكسيكو سيتي، يمكنك ركوب حافلة إلى عاصمة تاباسكو أو تشياباس، والتي تتراوح أسعارها بين 1000 و 2,100 بيزو، ثم ركوب إحدى وسائل النقل الأخرى المذكورة أعلاه.

مونتي ألبان، أواكساكا

المعنى الأصلي لمونتي ألبان غير معروف، بعض المقترحات هي دانيبان أو «الجبل المقدس»، «تلة جاكوار»، دانيبيجي أو «سيرو ديل تايجر» (الصورة: Instagram/ @leonvite)

على قمة جبل في وادي أواكساكا المركزي، تأسست مدينة مونتي ألبان في عام 500 قبل الميلاد، وهي واحدة من أهمها في أمريكا الوسطى وعاصمة ثقافة زابوتيك. تشير بيانات المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) إلى أن هذه المدينة في أفضل حالاتها كانت موطنًا لما يقرب من 35,000 شخص.

كانت مونتي ألبان عاصمة دولة تفرض ضرائب عينية (الذرة والفاصوليا واليقطين وغيرها) على المجتمعات التي تسيطر عليها. جاء التجار من مناطق مختلفة إلى المدينة لتبادل وتداول السلع المختلفة، وكان أيضا مركزا لإنتاج السيراميك.

تم تسوية الساحة الرئيسية لهذا الموقع الأثري بشكل مصطنع، ويبلغ طولها 300 متر وعرضها 180 مترًا، ولديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 15000 زائر؛ يعكس التنظيم المعماري للموقع العلاقة الهرمية بين سكانها.

من جانبها، لعبت ثقافة تيوتيهواكان دورًا مهمًا في بناء هذه المدينة، لأنه من خلال هندستها المعمارية والسيراميك واللوحة الجدارية، ظهرت الصلة الرائعة بين الثقافتين. وبهذه الطريقة، أدى الجمال والقيمة التاريخية لمونتي ألبان إلى حقيقة أنه في عام 1987 تم تسمية هذا الموقع الأثري مع مركز أواكساكا كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو.

الوصول إلى مونتي ألبان مجاني لجميع الأعمار في أيام الأحد وأولئك الذين ليسوا طلابًا ومعلمين ومعوقين، يجب على المتقاعدين أو كبار السن أو الأطفال دون سن 13 عامًا دفع 80 بيزو لدخول الموقع الأثري. ساعات الزيارة من الساعة 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً

الوصول إلى هذا الموقع الأثري المهم من وسط أواكساكا أمر سهل للغاية ويمكن تحقيقه من خلال ركوب سيارة أجرة تكلف رحلتها ما يقرب من 100 إلى 150 بيزو. واحدة من أكثر الطرق التي يمكن الوصول إليها للوصول إلى هناك هي أيضًا من بلدية تيهواكان في بويبلا، حيث تتراوح تكلفة تذكرة الحافلة إلى مونتي ألبان من 400 إلى 600 بيزو.

إذا كنت لا ترغب في الوصول من مكسيكو سيتي، فيجب عليك ركوب حافلة من Terminal Poniente إلى عاصمة ولاية أواكساكا، اعتمادًا على الخط المفضل، يمكن أن تكلف التذكرة الشخصية أحادية الاتجاه ما بين 500 و 900 بيزو.

استمر في القراءة:







