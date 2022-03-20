لن يقوموا بتوجيه اتهامات بعد إطلاق النار على الموت في ولاية كارولينا الجنوبية

WALHALLA, كارولينا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية (أسوشيتد برس) أعلنت سلطات ولاية كارولينا الجنوبية أنها لن توجه اتهامات ضد رجل كان على متن قارب والذي أطلق النار على رجل آخر كان قد أنقذه من مياه بحيرة.

ناثان درو مورغان، 29 عاما، قتل برصاص رجل مجهول يبلغ من العمر 74 عاما كان على حافة القارب.

ذكرت شرطة مقاطعة أوكوني أن القاضي ديفيد فاغنر قرر أن إطلاق النار كان دفاعًا عن النفس.

مورغان, من سكان Walhalla, قتل بالرصاص على متن القارب على بحيرة كيووي.

كان مورغان وامرأة بحاجة إلى المساعدة بعد سقوطهما من Jet Skis إلى البحيرة, ذكرت شرطة مقاطعة أوكوني. لم يكن أي منهما يرتدي سترات النجاة وكان جت سكي يدور عبر الماء.

وذكرت الشرطة ان الرجل البالغ من العمر 74 عاما وزوجته خرجا على متن قاربهما لمساعدتهما، ولكن عندما سحبوه من الماء، انزعج مورجان وبدأ فى الاعتداء عليهما.

ويشتبه المحققون في أن مورغان أراد ركوب جت سكي مرة أخرى. كما أنهم يتعاملون مع الفرضية القائلة بأن مورغان والمرأة انخرطا في جدال قبل سقوطهما في الماء.

أخبر رئيس الشرطة مايك كرينشو مجلة سينيكا أن مورغان ربما كان في حالة سكر.

المرأة التي كانت مع مورغان دفعته مرة أخرى إلى الماء لمحاولة وقف القتال, قالت الشرطة.

أنقذه الزوجان مرة أخرى، لكن الرجل الأكبر سنًا أطلق النار عليه بعد معركة ثانية، مشيرًا إلى أنه يخشى على حياته وحياة زوجته. لم تكشف السلطات عن هوية الزوجين.

توفي مورغان على متن السفينة من طلق ناري في صدره, قالت إدارة قاضي الوفيات في مقاطعة أوكوني.