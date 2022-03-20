A woman follows along with the reading of the Book of Ester to celebrate the Jewish holiday of Purim in the Brooklyn borough of New York City, New York, U.S., February 25, 2021. REUTERS/Stephanie Keith

بدأت الليلة المغلقة ببطء في التراجع. غزت اللمحات الأولى لفجر خجول قاعات المعبد العظيم بشكل خاضع. ومع ذلك، فإن الصباح الباكر لم يتغلب بعد على الصمت الودي للشوارع المظلمة والفارغة. في عزلة تلك اللحظة، التي ليست يومًا بعد، لا يمكن للمرء أن يدرك حركة الظل الذي يصعد الدرج الحجري إلى المذبح. يتسلق الكاهن الخطوات بخطوات متواضعة وفخورة نحو المهمة الأولى. عدم الكشف عن هويته إجمالي. لن تكون طقوسًا مثل الآخرين. فقط هو، الزعيم، هو في الارتفاع المطلوب لتنفيذ ذلك. سيكون شهوده الليل والصمت وروحه الخاصة. فساتين المهمة خاصة وفريدة من نوعها. بعد صلاة قصيرة، يلهم بعمق ويفعل ذلك أخيرًا. يجب أن يبدأ في تجتاح الرماد. تلك التي تدور حول النار التي احترقت أثناء الليل الذي مات.

كانت طقوس تيرومات هاديشين، «صعود من الرماد»، أول شيء قام به الكاهن (اللاويين 6:1-3). لفتح اليوم، يجب إغلاق الليل أولاً. يتطلب إشعال حرائق جديدة للضوء رعاية ما تم حرقه في الليلة السابقة. نحن ورثة كل صباح، وكذلك أنقاض الماضي. كان لا بد من رفع الرماد ووضعه في مكان خاص. ما تبقى من الأمس مقدس مثل الفجر الذي يخترق.

أحد تفاصيل طقوس الرماد هو أن الكاهن اضطر إلى ارتداء بعض الملابس الخاصة. يستدعي النص الوشاح الذي سيغطيه: «Midó Bad». اسم غريب لأن هذا الثوب يسمى تقليديًا «Ketonet». لكن كلمة «Midó» تحمل سرًا. «Midó» باللغة العبرية تعني أيضًا «مقياسه» (على غرار الكلمة باللغة الإسبانية)، لذا فإن exegetes مثل «Rash» أشرح أن الوشاح يجب أن يكون لديه «قياسات» دقيقة للكاهن.

يجب أن تكون قياسات بدلة القائد دقيقة. يجب أن تناسبه البدلة بشكل صحيح. ما يظهره من الخارج يجب أن يكون حقيقيًا مع ما يحدث في الداخل. القياسات ليست تلك الخاصة بالساحة. لكن تلك من روحه وشخصيته وشخصيته وأفكاره. فهي مقاييس لقدراتها وتماسكها وشفافيتها. يجب أن يكون القائد ويبدو. بدلته تتحدث عما يمثله. ما يظهره يجب أن يتوافق مع قياسات ما هو عليه حقًا. أفعاله من الساعة الأولى من اليوم، يجب أن تحمل تدابير مسؤوليته عما فعله هنا، مع ما أضرم فيه النار، وكذلك مع التزامه بالحرائق إلى النور ليوم غد.

لقد انتهينا للتو من حفلة Purim، حفلة الأزياء والأقنعة. في Purim نقرأ نصًا من الكتاب المقدس يسمى «Meguilat Esther»، «كتاب استير». لكن اسم الكتاب يحمل سرًا أيضًا. «Megillah» بالإضافة إلى «كتاب» يعني كلاهما: «اكتشاف»، واسم «استير» يعني: «مخفي». يدعو الكتاب إلى اكتشاف السحر. ما هو مخفي خلف الأقنعة. تعرف على ما إذا كان ما يظهر في الخارج يتحدث عما هو موجود بالفعل في الداخل. إذا كان هناك أي شيء، فإن البدلة لها الحجم.

في بعض الأحيان تكون بدلة القائد كبيرة جدًا. الأفكار التي يعبر عنها لا علاقة لها بالحياة التي يعيشها. الأيديولوجية التي يبدو أنه يرتديها، ليست ما يؤمن به في الواقع. على سبيل المثال، الدراما التي يتم تجربتها اليوم في أوكرانيا. كان الرئيس زيلينسكي حتى أمس كوميديًا تلفزيونيًا. ومع ذلك، فقد وضع دعوى زعيم أمته، فهو لا يخجل من اكتساح الرماد بيديه العاريتين، ولا أحد يستطيع أن يقول إن قيادته تمنحه أي ضحك. حقيقي، حقيقي، أصيل، شجاع. إنه ليس شيئًا اعتدنا عليه. ربما لهذا السبب هو بطل الساعة. لا يعتني القادة عادة بالرماد الذي يعيش فيه شعبهم، ولا يستيقظون بصمت لحل الحريق الذي يتركونه وراءهم في الليل. الشيء الأكثر دراماتيكية هو أنهم ملفوفون في أقنعتهم ينتهي بهم الأمر إلى البحث فقط عن الكوميديين التلفزيونيين

في Pirke Avot 2:5 تعلمنا أنه لا ينبغي لنا أن نطالب بالأصالة من القادة وحدهم: «في هذا المكان الذي لا يوجد فيه أشخاص، يجب أن تكون الشخص». في تلك المرآة يجب أن نواجه درجنا ومذبحنا. أيقظنا على الشمس، لرعاية رماد الأمس. لذا، تحقق من ملابسنا. قياس مقدار ما نشعر به هو ما نقوله ومقدار ما نعتقد أنه ما نفعله. خلع قناعنا وارتدي في النهاية، زي من نحن.

أصدقائي الأعزاء. جميع الأصدقاء.

تنتظرنا العديد من الأزياء في وقت مبكر من كل صباح، في صمت الفجر الفريد. زي الوالدين، وزي الأشقاء، وزن الأزواج، وزن الأطفال. بدلة من المستمرين والخادعين. واحد عن المحاربين وصانعي السلام. واحد عن الأرجنتينيين. واحد عن البشر.

البدلة تنتظرنا، عباءة القادة. واحد لا يحمل سوى قياسنا، إذا كنا صادقين مع أنفسنا. كل فجر ينتظرنا قيادة الشركة الأكثر صعوبة ورائعة على الإطلاق. أن نكون قادة حياتنا الخاصة.

علي أفروج حاخام من جماعة أميجاي، ونائب رئيس الجمعية الحاخامية لأمريكا اللاتينية لحركة ماسورتي

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