التعدي الذي كان يجب طرد لويس أدفنكولا قبل ريفر بلايت

ساق قوية وأسنان مشدودة واحتكاك إضافي. مثل كل Superclassic، تكثر هذه الإجراءات في هذا واحد وكان على داريو هيريرا أن ينبه من الشوط الأول. ومع ذلك، كان قاضي الحزب خطأ فادحا: كان عليه أن يطرد لويس أفينكولا بتوبيخ مزدوج.

ذهب البيروفي، الذي ارتكب العديد من المخالفات من قبل وكان أصفر بالفعل لأنه ألقى الكرة بعيدًا مع توقف اللعبة، بحثًا عن جوليان ألفاريز على الخط الجانبي وخفضها. كان ينبغي اعتبار هذا خطأ متهور. ما المقصود بهذا المصطلح؟ إنه الإجراء الذي يقوم به اللاعب بإجراء ينطوي على ضرر مادي (ليس بالضرورة خطيرًا) بغض النظر عن المخاطر أو العواقب التي يتعرض لها خصمه، وبالتالي يجب توبيخه. كان يجب على القاضي أن يظهر Advíncula الأصفر الثاني، وبالتالي، كان يجب على بوكا الاحتفاظ بعشرة لاعبين.

ذهب كل نهر على رأس الحكم، الذي ردعهم ببعض الإيماءات ولم يأخذ في الاعتبار الادعاءات. ليس من أجل لا شيء، استبدله سيباستيان باتاغليا بأدفينكولا في الشوط الأول (كان يعلم أنه على وشك الطرد). من قبل، كان هيريرا المتساهل قد أكل بالفعل التحذيرات لكريستيان مدينا في الدقيقة 13 ولإنزو بيريز في ربع ساعة (لقد أخرجها للتو في 28 ′).

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