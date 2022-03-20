حكومة فنزويلا تهنئ يوليمار روخاس على رقمه القياسي العالمي الجديد

كاراكاس, 20 مارس هنأت حكومة فنزويلا الرياضي الفنزويلي يوليمار روخاس هذا الأحد بعد إعلانه للمرة الثالثة بطل العالم في القفز الثلاثي الداخلي مع رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 15.74 متر. «تهانينا بطل، أنت فخر وطني. تشعر فنزويلا بسعادتك وتعترف بانضباطك وتفانيك. عاشت يوليمار روخاس»، كتبت نائبة الرئيس التنفيذي ديلسي رودريغيز على حسابها على تويتر. بالإضافة إلى ذلك، شكر وزير الخارجية الفنزويلي فيلكس بلاسينسيا روخاس، الذي يعيش ويدرب في غوادالاخارا (إسبانيا)، لتمثيله «عظمة النساء والشباب» في البلد الكاريبي. «الرقم القياسي العالمي! تهانينا يوليمار روخاس، بطل ثلاث مرات بهذه القفزة الجديدة 15.74 متر في بلغراد. نشكرك على تمثيل عظمة النساء والشباب الفنزويليين بمثل هذا الشغف والتصميم. يعيش الجيل الذهبي!» ، وقال على الشبكة الاجتماعية. كتبت الفنزويلية يوليمار روخاس، في سن 26، صفحة جديدة في تاريخ ألعاب القوى من خلال إعلان نفسها للمرة الثالثة بطلة العالم في القفز الثلاثي الداخلي، وهو إنجاز غير مسبوق، مع رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 15.74 يقربها قليلاً من هدفها المتمثل في أن تصبح أول امرأة تتجاوز 16 متر. حصل على الرقم القياسي العالمي المطلق مع 15.67 متر الذي منحه اللقب الأولمبي في طوكيو 2020، وسجل حافل في الأماكن المغلقة في 15.43 الذي وصل إليه قبل عامين في اجتماع مدريد. ورافقته على المنصة الأوكرانية مارينا بيك رومانتشوك، التي سحقت بصمتها الشخصية في القفزة الأخيرة برصيد 14.74، وجامايكا كيمبرلي ويليامز برصيد 14.59، بينما احتلت الإسبانية آنا بيليتيرو، البرونزية الأولمبية في طوكيو 2020 وشريك تدريب يوليمار، المركز الثامن برصيد 14.30.