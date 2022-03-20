المتدرب في بوينس آيرس يحترق في PRO: من بين الإصدارات على تقدم الانتخابات، يتم لمحة عن خمسة مرشحين لمنصب الحاكم

مع اقتراب عام 2023، يضاعف PRO المرشحين لمنصب حاكم مقاطعة بوينس آيرس. الانتصار الانتخابي لدييجو سانتيلي في منطقة بدا أنها ملكية حصرية للبيرونية، الغريب، لم يجعله المرشح بلا منازع لحزبه لخلافة أكسل كيسيلوف، ولكن الاستراتيجية التي وافقت عليها أعلى المراجع واضحة: دع الجميع يخرجون ويقومون بجولة في سيكون الإقليم والمختار هو الأفضل تركيبه العام المقبل بين القيادة وفي استطلاعات الرأي.

هذا هو نفس الموقف الذي يتقاسمه قادة مثل ماوريسيو ماكري وهوراسيو رودريغيز لاريتا وباتريشيا بولريتش. على أي حال، لا أحد يتخيل أن أكثر من مرشح واحد خاص به سيتقدم للمنافسة في PASO ضد UCR لأن فرص الفوز يمكن تقليلها. كما أنه لا يُتوخى عقد أطراف داخلية بحيث يصل مقدم طلب واحد فقط إلى الانتخابات التمهيدية.

«هذا ليس وقت الترشيحات؛ الناس سوف معاقبة أولئك الذين يندفعون في حين أن هناك الكثير من المشاكل الملموسة»، هي الحجة التي كررتها القيادة السياسية، على الرغم من أن أولئك الذين لديهم تطلعات لقيادة المقاطعة بحاجة إلى أن تكون نشطة، الاقتراب من الجيران والتفاوض مع رؤساء الأقاليم. Santilli، بهذا المعنى، يعمل بميزة. إنه يحظى بدعم سياسي واقتصادي من رودريغيز لاريتا. وإذا سافر في الحملة الانتخابية لعام 2021 أكثر من 30،000 كيلومتر لزيارة 98 بلدية (وهو ما سمح له بالفوز في 72٪ من البلديات التي كان فيها)، في اليوم التالي لفوزه في الانتخابات استأنف جولاته الإقليمية ويقدر أنه بحلول أغسطس المقبل سيكون قد أكمل و حضوره في جميع البلديات ال 135 في بوينس آيرس.

ما حققه سانتيلي كان إنجازًا. فاز في الانتخابات الأخيرة بفارق 1.3 نقطة على الجبهة العامة (39.81٪ مقابل 38.53٪)، لكنه حقق شيئًا لم يحدث منذ عام 1983: فاز ببيرونية موحدة بأكملها. يؤكد تحليل أكثر تفصيلاً للأصوات، قام به فريق سانتيليستا، أنه حتى مع مشاركة انتخابية أقل بـ 10 نقاط، تجاوزت قائمة Juntos بأكثر من 4 نقاط من المساحة التي فازت بها في انتخابات 2019 . وأن الرواتب التي يرأسها سانتيلي فرضت في 109 من أصل 135 بلدية في بوينس آيرس، والتي تمثل 80٪ من الإجمالي، بل وفازت في 66 منذ أكثر من عامين. ضمن تلك الفصيلة، فاز Juntos في 44 بلدية بيرونية أو كيرشنريست وفي 7 مقاطعات مجاورة.

دييغو سانتيلي وكريستيان ريتوندو، زيارة مار ديل بلاتا، مع العمدة غييرمو مونتينيغرو

حتى، وفقًا لهذا التقرير، إذا تمت مقارنة انتخابات 2019 بانتخابات عام 2021، فقد نمت Together for Change 4.21 نقطة في مقاطعة بوينس آيرس . مع مثل هذه النتائج، لماذا ليس Santilli المرشح لمنصب حاكم PRO بأكمله؟ قد يكون، في الواقع، ولكن اليوم هناك اختلافات موجودة على المستوى الوطني: فهو المختار من رودريغيز لاريتا، وليس بولريتش ولا، في الوقت الحالي، ليس ماكري. ويؤثر المتدرب الإقليمي أيضًا: ليس لدى رؤساء بلديات PRO رأي بالإجماع. هناك رؤساء المجتمع الذين يسعون للترشح أو الذين يفضلون الزوج للتنافس على الحكومة. حتى أن هناك أولئك الذين يعترضون على أسلوب larretista في المسلحة السياسية بسبب «نظرة porteño جدا» وفرة الموارد.

حتى أن Santilli أضاف بعض المقاومة في الأسابيع الأخيرة لأنه أصبح منسق المجلس الوطني لمشروع Larreta Presidente. يعتقد بعض الناس من بوينس آيرس أن هذه المهمة ستستغرق وقتًا لتكريسها لمشاكل المنطقة الإقليمية. وبطبيعة الحال، فإن هذا الهيكل يشمل أيضا كريستيان ريتوندو، رئيس كتلة نواب برو، الذي قال قبل 24 ساعة: «أريد وأعتزم حكم المقاطعة»، وقال لراديو كونتيننتال.

يعتبر سانتيلي وريتوندو نفسيهما صديقين، ويعملون بنشاط للحصول على رئيس الحكومة من بوينس آيرس للانتقال إلى كازا روسادا، والغريب أنهم يتنافسون بالفعل ليصبحوا مرشحًا لمنصب حاكم PRO، بتشجيع من رودريغيز لاريتا نفسه. حتى أن كلاهما بدأ بجولة في بعض مدن المقاطعة معًا. في بداية الشهر كانوا في زاراتي والسبت الماضي زاروا مار ديل بلاتا وأياكوتشو. الخطة هي تكرار هذه التوغلات المشتركة كل أسبوعين.

في الإيقاع يقولون أنهم لا يريدون تغيير اللعبة العادلة التي تحكم سانتيلي، لكنهم يحذرون من أن نائب الرئيس السابق لبوينس آيرس يواجه صعوبات لأنه «يصل إلى القمة» إلى المقاطعة في حين أن رئيس نواب المحترفين لديه المزيد من الدعم في المناطق الداخلية الإقليمية. كحليف تقليدي لماريا يوجينيا فيدال، ورث ريتوندو الكثير من القادة المتحالفين مع الحاكم السابق. ويسلط أقاربه الضوء على العدد الكبير من رؤساء البلديات والمشرعين وأعضاء المجالس الذين وقعوا رسالة روج لها والتي، في انتقادهم لزيادة حجب، طالبوا كيسيلوف بالتوقف عن كونه «مندوب» الحكومة الوطنية.

أطلقت باتريشيا بولريش مجموعتها في بوينس آيرس La Provincial جنبًا إلى جنب مع خافيير إجواسيل، مرشحها لمنصب الحاكم

وهناك 5 نواب وطنيين، واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في المقاطعات، و 8 نواب في بوينس آيرس، و5 رؤساء بلديات، ومائة عضو في المجلس. من بين الموقعين الذين يعتبرهم قطاع ريتوندو دليلاً على قوته الداخلية أليخاندرو فينوكيارو، وزير التعليم السابق في كامبيموس؛ المتسابقون أليكس كامبل ووالتر لانارو، ورؤساء المجتمع مثل مانويل باساغليا (سان نيكولاس)، سيباستيان أبيلا (كامبانا)، مارتين يزا (بينامار)، ليساندرو ماتزكين (العقيد برينجلز) وخورخي إتشيفيري (الذئاب).

باتريشيا بولريتش لا تجلس ساكنة أيضًا. إنها تريد دعم مشروعها الرئاسي بحضورها الخاص في مقاطعة بوينس آيرس الحاسمة. هذا هو السبب في أنه منذ بداية العام بدأ جولات في مدن مختلفة في بوينس آيرس، وعزز مهمة النائب الوطني جيراردو ميلمان، يده اليمنى، كمالك سفينة سياسية في المنطقة، والثلاثاء الماضي أطلق في بيلار مجموعة مقاطعة لا، التي تسعى إلى التوسع. مساحة للمنظمات المدنية ويقود باتريشيا فاسكيز، وهي محامية عملت مع بولريش في وزارة الأمن وهي مرجع للبرو في حزب مالفيناس الأرجنتيني.

وكان الحدث الذي عُرضت فيه المجموعة، من بين أمور أخرى، النائب الوطني والدو وف، وعضو مجلس تيغري سيغوندو سيرناداس، وعضو مجلس الشيوخ الإقليمي خوان بابلو ألان، ونائبة بوينس آيرس فلورنسيا ريتاموسو (زوجة ميلمان)، والمعلم النقابي فاكوندو لانشيوني، النائب الوطني السابق نيكولاس ماسووالراقص ماكسيميليانو غيرا، على الرغم من أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن بولريتش جلس بجانبه خافيير إجواسيل، عمدة كابيتان سارمينتو: سيكون مرشحه لمنصب الحاكم.

كما يظهر وزير الطاقة السابق في كامبيموس، وهو يمثل الثيران، كعضو في القيادة الجديدة لـ Buenos Aires PRO، والتي جددت سلطاتها في 13 مارس بفضل اتفاق واسع النطاق يتم فيه تمثيل جميع القطاعات الداخلية. رئيسها لا يزال خورخي ماكري، وزير حكومة بوينس آيرس الحالي، بدعم من دانييلا رايش، عضو مجلس الشيوخ بوينس آيرس وزوجة عمدة تريس دي فيبريرو، دييغو فالينزويلا، أيضا صوت (مثل سانتيلي وريتوندو).

العمد نيستور غريندتي وخوليو غارو، الحلفاء ومع خططهم الخاصة

لتسهيل قائمة الوحدات، الذي تنازل عن منصبه كنائب للرئيس كان عمدة لانوس، نيستور غريندتي، وهو زعيم مهم آخر ينضم إلى فرقة المرشحين لمنصب حاكم PRO. على الرغم من أنه قال إن «هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الترشيحات»، أعلن رئيس المجتمع أنه لن يسعى لإعادة انتخابه وسيبدأ في إعطاء علامات على تحديه الجديد: في الأسبوع المقبل سيسافر إلى بالكارسي وتريس أرويوس كجزء من خطته لزيارة مدينة في الداخلية الإقليمية مرة واحدة في الشهر.

غريندتي متحالف مع عمدة لا بلاتا، خوليو غارو، الذي سيسعى لإعادة انتخابه في عام 2023، وقرروا معا تحويل مجموعة هاسيموس، التي ظهرت قبل عامين في لانوس، إلى حزب إقليمي مصمم كمنصة تحتوي على بيرونية غير كيرشنريست للانضمام معا من أجل تغيير. سيتم الإطلاق في غضون أسبوعين في مدينة لوبوس.

يقول أحد مروجيها: «نحن نقدر أننا اليوم أقل من 5 أو 6 نقاط من الفوز في الانتخابات في المقاطعة ولهذا السبب نريد دمج الناخب البيروني، وليس الأصفر (للمحترفين)، ولكن من يتواصل معنا». الأيديولوجي الآخر لهذا الجيش السياسي هو دييغو كرافيتز، رئيس أركان لانوس والمرشح المستقبلي لمنصب عمدة البلدية.

توافق Grindetti و Garro، اللذان يتصرفان جنبًا إلى جنب مع زميلهما دييغو فالينزويلا، مع تطلعات للتنافس على المحافظة، على الابتعاد عن بناء مقاطعة رودريغيز لاريتا: يعتقدون أن مرشح PRO لخلافة Kicillof يجب أن يكون عمدة أو , على الأقل, كانت واحدة من أجل فهم أفضل لمشاكل بوينس آيرس. طريقة أنيقة للاختلاف مع شخصية سانتيلي. كما ينتقدون حقيقة أن larretismo يجعل السياسة في المقاطعة تبحث عن حلفاء بين القادة الذين يستجيبون لرؤساء البلديات. إنه أمر مضحك: كان رؤساء المجتمع الثلاثة جزءًا من Grupo Dorrego، التي دعمت خورخي ماكري كمرشح لمنصب نائب وطني للمقاطعة في عام 2021 ثم استدار لدعم سانتيلي.

خورخي ماكري وهوراسيو رودريغيز لاريتا

على الرغم من أن الكثيرين يرونه بالفعل كمرشح PRO لخلافة رودريغيز لاريتا في المدينة، إلا أن خورخي ماكري لا يستبعد التنافس على الترشيح لمنصب الحاكم. وفقًا للمتعاونين الرئيسيين، «المقاطعة هي مكانها الطبيعي» و «لا تزال لديها العديد من الدعم في مدن بوينس آيرس الداخلية». ومع ذلك، يقولون إن المسؤول الحالي في بوينس آيرس يشعر بالراحة في منصبه في حكومة بوينس آيرس وأنه لا يزال من السابق لأوانه توقع خطواته: عرض عليه رودريغيز لاريتا المنصب الرئيسي لوزير الحكومة لإقناعه بعدم التنافس مع سانتيلي في عام 2021، ولكن أيضا كبادرة تجاه ماوريسيو، ابن عمه.

يمكن تحديد رقصة مرشحي حاكم PRO في وقت مبكر: تبقى نسخ قوية أن كيرشنرية ستحاول الكشف عن انتخابات بوينس آيرس في عام 2023 لفصلها عن يوم الانتخابات الرئاسية وبالتالي محاولة تجنب جر الهزيمة المحتملة على المستوى الوطني. في الشائعات المستمرة، يبدو أن مارتن إنساورالدي يقاتل من أجل الحاكم وكريستينا كيرشنر، برفقة كيسيلوف، على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ الوطني للمنطقة.

هناك حديث عن شهر أبريل للانتخابات المبكرة في مقاطعة بوينس آيرس، على الرغم من أن هذه الخطوة لن تكون بهذه البساطة: لاستدعاء الانتخابات تحتاج فقط إلى مرسوم من الحاكم، ولكن لتتمكن من الكشف عنها من PASO، على سبيل المثال، مطلوب قانون المقاطعة. والتوازنات السياسية مع المعارضة في الهيئة التشريعية لبوينس آيرس متساوية.

غير معروف ضخم آخر هو من سيكون مرشح UCR لمنصب الحاكم. يقوم Evolution، قطاع مارتين لوستو، بالترويج للنائب والاقتصادي مارتين تيتاز، وهو مواطن من لا بلاتا، لهذا المنصب. هناك أولئك الذين ينظرون إلى ماكسيميليان أباد، رئيس الراديكالية الإقليمية. هناك طريق طويل لنقطعه حتى عام 2023 وفي مقاطعة بوينس آيرس، حيث يصوت 40٪ من الناخبين في جميع أنحاء البلاد، قرر PRO الانتظار مع زيادة عدد المرشحين لمنصب الحاكم.

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