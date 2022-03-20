تعود Telegram إلى البرازيل بعد إزالة «fakenews» التي نشرتها بولسونارو

برازيليا, 20 مارس قاضي المحكمة العليا في البرازيل يوم الأحد ألغى تعليق خدمة Telegram في البلاد, بعد أن سحبت المنصة معلومات كاذبة نشرها الرئيس جاير بولسونارو, من بين «قرارات قضائية» أخرى. وقد اتخذ القاضي ألكسندر دي مورايس قرار إلغاء حظر Telegram، الذي أمر يوم الجمعة الماضي بتعليق عمليات الطلب في البلاد بسبب «خروقاته المتكررة» لأوامر المحكمة. من بين نقاط أخرى، طلب سحب المعلومات الكاذبة التي نشرها بولسونارو، وطُلب من الشركة شرح خطتها «لمكافحة التضليل» وتعيين ممثل قانوني في البرازيل، وهو أمر لم تمتثل له بعد والذي، وفقًا للقوانين الوطنية، هو مطلب للعمل في البلاد. في القرار الذي صدر يوم الأحد، أوضح دي مورايس أن تيليجرام «امتثلت بالفعل» لهذه القرارات وغيرها، وبالتالي ألغى تعليق الخدمات التي كان هو نفسه قد أمر بها يوم الجمعة الماضي. كانت إحدى النقاط الأكثر تضاربًا هي مقاومة تيليجرام لإزالة المعلومات الكاذبة التي نشرها بولسونارو من محتوياتها، مما يثير الشكوك حول شفافية صناديق الاقتراع الإلكترونية التي سيتم استخدامها في انتخابات أكتوبر المقبل. تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل قبل عقدين من الزمن ولم يكن أبدًا موضوع شكوى احتيال، لكن بولسونارو، الذي انتخب مع صناديق الاقتراع نفسها في عام 2018، يجادل، دون أي دليل، بأنهم «يمكن التلاعب بهم» ويشجع على الغش. بولسونارو, الذي ينوي الترشح لإعادة انتخابه في أكتوبر, اعتبر الحصار الذي أمرت به المحكمة العليا «غير مقبول» وقضى بأن الحكومة ستستأنف ضد هذا القرار, على الرغم من أن ذلك أصبح الآن باطلاً أيضًا, بعد قرار Telegram بالامتثال للوائح القانونية والتعاون مع جاستيس. وقد اثار زعيم اليمين المتطرف لهجة انتقاده للنظام الانتخابى حيث كشفت استطلاعات الرأى عن انخفاض حاد فى شعبيته خلال العامين الماضيين. وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن المفضل الواضح لشهر أكتوبر هو الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الخصم السياسي الكبير للرئيس الحالي، الذي ينوي التصويت بما يقرب من 45٪، مقارنة بنسبة 30٪ التي سيحصل عليها بولسونارو.