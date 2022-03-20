الأحد 20 مارس 2022 (20.00 بتوقيت جرينتش)

حرب أوكرانيا ================= الوضع - الصياغة الدولية - يدخل الهجوم الروسي في أوكرانيا يومه الخامس والعشرين مع استمرار القتال في شمال وجنوب شرق البلاد بسبب عدم إحراز تقدم ملموس في عملية التفاوض من أجل وقف إطلاق النار. (تم إرساله) (صورة) (فيديو) الحصار - أوديسا (أوكرانيا) - قضت يونغ غالينا بالابانوفا الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الحصار الروسي في ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا، حيث نجا جيرانها على مياه الأمطار وطهي الحمام من الشوارع. بقلم إسحاق جيه مارتن (المبعوث الخاص) (كرونيكل) (أرسلت) (صورة) الولايات المتحدة الأمريكية - واشنطن - يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرحلته إلى أوروبا الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي لتنسيق استراتيجية مشتركة للغزو الروسي لأوكرانيا. الحيوانات الأليفة - وارسو - تصل الغالبية العظمى من العائلات الأوكرانية إلى بولندا عن طريق سحب مقود كلب أو حمل حامل قطة، الأمر الذي دفع الجيران البولنديين إلى التبرع بالعلف ولعب الأطفال والمقاود والسخونة للحيوانات الأليفة، بينما تحاول المنظمات غير الحكومية إنقاذ الحيوانات المحاصرة في حدائق الحيوان في البلد المجاور. بقلم إيمان رشيدي (كرونيكل) (أرسلت) (صورة) (فيديو) ______________ CORONAVIRUS بيرو - ليما - لن تتم دراسة جائحة كوفيد في بيرو كمجرد حلقة أخرى في التاريخ، لأنه حدث يولد عواقب متعددة، مثل عدم المساواة وفتح الفجوات الاجتماعية التي، وفقًا لآخر دراسة حررتها أوكسفام، يبدو أنه من الصعب جدًا إغلاقها. بقلم باولا بايارت. (تم إرساله) (صورة) (فيديو) أزمة هايتي - بورت أو برانس - ظل رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في السلطة لمدة ثمانية أشهر، دون أن يتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء لتعيين أعضاء الهيئة التي ستدعو إلى إجراء انتخابات. (تم إرساله) نتائج أرامكو - الرياض - أرامكو السعودية المملوكة للدولة، والتي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم، تضاعف أرباحها الصافية قبل الجائحة، وتعلن عن زيادة بنسبة 50% في إنتاج الغاز بحلول عام 2030. (تم إرساله) إسبانيا بروتيستا - مدريد - تظاهر عشرات الآلاف من المزارعين ومربي الماشية هذا الأحد في مدريد في مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض الأسعار التي يضطرون بها لبيع منتجاتهم، في آخر احتجاج على سلسلة التعبئة الاجتماعية التي تجري في إسبانيا. (تم إرساله) (صورة) (فيديو) إسبانيا المغرب - مدريد - المغرب يغلق الأزمة الدبلوماسية التي كانت تواجه إسبانيا لمدة عام بعودة سفيرها في مدريد بعد أن أيدت الحكومة الإسبانية الاقتراح المغربي للحكم الذاتي لمستعمرة الصحراء الغربية الإسبانية السابقة. (تم إرساله). تحليل ============= انتخابات كولومبيا - بوغوتا - تثير شفافية النظام الانتخابي الشكوك بعد الفشل الذريع الذي حول حصيلة الأصوات لمجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل 70 يومًا فقط من الانتخابات الرئاسية الحاسمة. (تم إرساله) مزمن =========== المكسيك المياه - مكسيكو سيتي - أوجه القصور في أنظمة الري، عفا عليها الزمن إلى حد كبير، ونقص التقنية هي المشاكل الرئيسية لجزء من القطاع الزراعي المكسيكي، الذي ينظر إليه على أنه الشرير في سوء استخدام المياه. بواسطة خوان مانويل راميريز جي (ENVIADA) (صورة) مهرجان Lollapalooza - سانتياغو دي تشيلي - يختتم مهرجان Lollapalooza في تشيلي بعد يومين مليئين بالموسيقى مع فنانين مثل مايلي سايروس أو فرقة الروك Foo Fighters من بين مئات الموسيقيين الآخرين الذين استولوا على Bicentennial Park Cerrillos بعد عامين دون الحدث بسبب الوباء. (تم إرساله) (صورة) (فيديو) بنغلاديش الولايات المتحدة الأمريكية - دكا - خدمت بنغلاديش 100 يوم الأحد منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوة الشرطة النخبة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي الفترة التي تزامنت مع توقف في ما يعرف باسم «إطلاق النار» أو وفاة المجرمين المزعومين خارج نطاق القضاء. أرسلت) (موارد الأرشيف على photeca.com: الرمز: 8013160198 وغيرها) مقابلة =============== جيراردو أريولا - مكسيكو سيتي - يقول الكاتب المكسيكي جيراردو أريولا، مؤلف كتاب «كوبا، المستقبل قيد المناقشة»، في مقابلة مع إيفي إن عدم اتخاذ قرارات لحل المشاكل الاقتصادية وزيادة القمع ليست أفضل طريقة لحل الأزمة في الجزيرة. بواسطة غوستافو بورخيس (أرسلت) (صورة) amg/أي إيف الدولية