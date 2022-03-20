سان ماركوس: ماذا سيحدث للمتقدمين الذين اشتروا الاختبار؟ يستجيب رئيس الجامعة

بعد إلغاء عملية القبول 2022-II للجامعة الوطنية مايور دي سان ماركوس (UNMSM)، أوضح مدير الجامعة جيري رامون ماذا سيحدث للمتقدمين الذين خدعوا عند شراء الاختبار المسرب.

وفي هذا الصدد، أشار رامون إلى أن التحقيقات المقابلة تجري بالفعل مع مكتب المدعي العام لمنع الجريمة لتحديد هوية الجناة. وقال لتلفزيون بيرو «اذا تم اكتشاف ان طالبا اشترى الاختبار فان هؤلاء الطلاب سيكونون معيبين الى الابد ولن يتمكنوا ابدا من دخول الجامعة».

وبالمثل، ذكر رئيس الجامعة أن هذه الممارسات السيئة قد تم تنفيذها لسنوات في عميد أمريكا، ولكن حان الوقت للمطالبة بصورتها.

«عليك أن تكون شجاعًا لاتخاذ هذا القرار. أعلم أنه سيكون هناك عدد غير قليل من الأسئلة، لكن صورة سان ماركوس لا يمكن أن تستمر في الانتهاك. أريد أن أوضح أنه إذا حدث هذا من قبل، فلن يحدث مرة أخرى. هذه نتيجة للسنوات السابقة. لقد حددنا الرقم القياسي لكيفية إعطاء الدرجات والتشابه في الدرجات، واليوم أكثر من أي وقت مضى يجب أن يخرج الفساد من سان ماركوس».

بحثًا عن عدم الاضطرار إلى إلغاء عملية قبول أخرى بسبب مزيد من التسريبات، أعلن رامون عن إعادة تنظيم مكتب القبول المركزي لتحسين الإجراءات الأمنية في إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصنيفها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن «تسرب مزعوم» لامتحان القبول. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ شخص اليوم عن تسرب جديد، حتى يظهر الأدلة على قناة تلفزيونية.

«من المفترض أن يكون هذا طرفًا ثالثًا ليس في عملية امتحان القبول. يخرج يندد بأن الأدلة قد تم تسريبها وعرضها على القناة. يجب أن نعرف من أرسل له الأدلة. أعتقد أن الشيء الأكثر صحة وأخلاقية، بسبب شفافية وأمن العملية، هو إلغاء الفحص»، وأوضح لوكالة الأنديز.

وطلب رئيس بعثة الأمم المتحدة أن يتذكر أن المنافسة على دخول سان ماركوس صعبة للغاية وأن تحقيق وظيفة شاغرة. بالنسبة لكلية الطب، يجب أن يواجه كل شاب 75 آخرين.

«إذا كان هناك طلاب يحاولون جاهدين الدراسة، والذين يأتون من القرى النائية، دون الحصول على دعم عائلي، فليس من العدل أن الشخص الذي لديه المال ويمكنه شراء الاختبار يأخذ شاغر ًا، ويتركه دون فرصة للدراسة. ولهذا السبب رأيت أنه من الملائم إلغاء عملية القبول الكاملة، والتي تشمل أيام 12 و 13 و 19 و 20 مارس، حتى البرمجة الجديدة».

فيما يتعلق بالدفع مقابل الحق في الامتحان، أكد جيري رامون أن «الدفع (كحق في امتحان القبول) للمتقدمين مضمون». أي أن أولئك الذين يستعادون الاختبار في التواريخ التي سيتم الإعلان عنها لن يضطروا إلى دفع مدفوعات إضافية مقابل ذلك. لم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول الأيام التي ستجري فيها الاختبارات الجديدة، ركز فقط على الإشارة إلى أنها ستضمن عدم حدوث التسرب مرة أخرى.

«نطلب فهم الوالدين. لا يمكننا السماح للطلاب بالدخول في اختبارات الشراء والذين لم يكرسوا أنفسهم للدراسة. سان ماركوس هي المنافسة، سان ماركوس لا يمكن أن تحمل لاستقبال التجار داخل لدينا ألما ماتر الحبيب،» قال.

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