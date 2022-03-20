سان فيليبي، باجا كاليفورنيا، يسجل زلزال بقوة 4.0

زلزال بلغت قوته 4.0 درجة وعمق 10 كيلومترات نبه سكان مدينة سان فيليبي في 1:19 بالتوقيت المحلي (7:19 UTC) اليوم.



وكانت الحركة مركزها 70 كم شرق تلك السكان في ولاية باجا كاليفورنيا، وفقا لمعلومات أولية.

لا

يزال التأثير على الضحايا البشريين والأضرار المادية الناجمة عن هذه الحركة التيلورية في ولاية باجا كاليفورنيا غير ثابت, بالنظر إلى الأحداث الأخيرة. في



مواجهة النشاط الزلزالي الكبير، يوصي المركز الوطني للوقاية من الكوارث (Cenapred) بعدم الوقوع في الشائعات أو الأخبار الكاذبة والإبلاغ فقط إلى المصادر الرسمية، مثل سلطات الحماية المدنية، المحلية والولائية، وكذلك الفيدرالية.



بعد الهزة، تحقق من منزلك بحثًا عن تلف محتمل، استخدم هاتفك الخلوي فقط في حالة الطوارئ، ولا تضيء المباريات أو الشموع حتى تتأكد من عدم وجود تسرب للغاز وتذكر أن الهزات الارتدادية للزلزال قد تحدث، لذلك من المهم أن تكون في حالة تأهب.



يمكنك أيضًا اتخاذ الخطوات التالية قبل وقوع الزلزال: إعداد خطة الحماية المدنية، والمشاركة في تدريبات الإخلاء، وتحديد مناطق الأمان في المنزل أو المدرسة أو مكان العمل، وإعداد حقيبة ظهر طارئة.



خلال الزلزال ابق هادئا والبقاء في منطقة آمنة، والابتعاد عن الأشياء التي قد تسقط؛ إذا كنت في سيارة، وقوف السيارات والابتعاد عن المباني والأشجار والأعمدة؛ وإذا كنت تقع على الساحل، ابتعد عن الشاطئ واللجوء إلى المناطق المرتفعة.

(رسم توضيحي: جوفاني بيريز /إنفوباي)

الزلازل في المكسيك

المكسيك تقع في منطقة ذات نشاط جيولوجي مرتفع، مما يعرضها لخطر دائم للزلازل. والدليل على ذلك كان زلازل شنومكس و شنومكس، والتي تسببت في أضرار كبيرة، ومع ذلك، فإنها لم تكن الأكبر في تاريخ البلاد، على الرغم من كونها واحدة من أكثر الحاضرين في ذكرى كل من المواطنين والأجانب.

في

28 مارس 1787، اهتزت أواكساكا الاستعمارية بسبب ما كان أقوى زلزال تم تسجيله في المكسيك حتى الآن. مع حجم 8.6، أعقبه تسونامي ذهب إلى 6 كيلومترات خارج الساحل.

يعتقد خبراء من مركز الأجهزة والتسجيل الزلزالي (Cires) أنه سيكون من الممكن تكرار حالات مماثلة في المستقبل القريب. ظهرت هذه الاستنتاجات من دراسة مؤرخة في عام 2009 سعت إلى تحليل الحدث المذكور أعلاه. قيل بعد ذلك أنه قد تكون هناك زلازل ذات حجم مماثل على سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى. وذلك لأن هذه المنطقة لديها إمكانات كبيرة للأحداث ذات الطبيعة الجيولوجية، نظرا لموقعها في ما يسمى Guerrero Breach.

ومع ذلك، فإن حجم أصغر في حدث زلزالي لا يترجم بالضرورة إلى تأثير طفيف على المباني والبنية التحتية. وهكذا، في عامي 1985 و 2017، كان على سكان العاصمة مكسيكو سيتي مواجهة الدمار الناجم عن زلزالين أصبحا جزءًا مائيًا من حياتهم.

في

19 سبتمبر 1985 وقعت في 7:19 بالتوقيت المحلي (13:19 UTC) مع حجم 8.2 ومع مركز الزلزال في ولاية غيريرو. منذ ذلك الزلزال يعتقد الكثيرون أن شيئًا كهذا لن يحدث مرة أخرى. ولكن حدث ذلك مرة أخرى بالضبط بعد 32 عاما.

في عام 2017، حدث ذلك في الساعة 13:14 بالتوقيت المحلي (18:30 بالتوقيت العالمي المنسق)، مع مركز الزلزال في منطقة بين ولايتي بويبلا وموريلوس. ثم وصل عدد القتلى إلى 369.

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