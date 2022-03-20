سام بيرنز يعيد التحقق من اللقب في بطولة فالسبار

كتابة الرياضة, 20 مارس أعاد الأمريكي سام بيرنز تأكيد اللقب يوم الأحد في بطولة فالسبار, الذي فاز فيه للسنة الثانية على التوالي, هذه المرة بفوزه على مواطنه ديفيس رايلي في المباراة الفاصلة في منتجع إنيسبروك في بالم هاربور (فلوريدا, الولايات المتحدة الأمريكية). أنهى كلا اللاعبين الجولات الأربع بالتعادل عند 267 ضربة (17 تحت قدم المساواة)، واحدة أقل من زميله الأمريكي جاستن توماس، الثامن في التصنيف العالمي، والأمريكي وماثيو نيسميث. في أول حفرة إضافية، لعبت في الحفرة 18، وقع لاعبو الغولف الزوج، ولكن في الثانية، لعبت في 16، ضرب بيرنز قذفة طائر طويلة جدا التي أعطته البطولة. سام بيرنز، 25 عامًا ورقم 17 في العالم، لديه بالفعل ثلاثة ألقاب في جولة PGA. في العام الماضي فاز في السابقتين: فالسبار وبطولة ساندرسون فارمز. هذا العام كان قد لعب سابقا ست بطولات مع المركز التاسع في أرنولد بالمر كأفضل نتيجة وثلاث تخفيضات غاب على التوالي. حصل ديفيس رايلي، البالغ من العمر أيضًا 25 عامًا و 399 في الترتيب، على لقبين كمحترف، سواء في عام 2020 أو في القسم الثاني من جولة PGA، جولة Korn Ferry Tour. في فالسبار كان يطمح لفتح سجله الحافل على الدائرة الأولى. سيستمر الإسباني جون رام للأسبوع الثامن والثلاثين على التوالي كرقم عالمي دون أن يلعب، حيث انتهى تهديداته، الأمريكي كولين موريكاوا والنرويجي فيكتور هوفلاند، في المركزين 68 و33. رئيس

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