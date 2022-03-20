غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يقترب من طريق مسدود

Miembros del servicio de las tropas prorrusas en uniformes sin insignias conducen un vehículo blindado con la letra "Z" pintada en él en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. REUTERS/ Alejandro Ermochenko

وقال مسؤولون غربيون وخبراء عسكريون إن محاولة روسيا لغزو أوكرانيا يمكن أن تتجه نحو طريق مسدود، حيث أن الخسائر الفادحة وخسائر المعدات تؤثر على القوات الروسية غير المستعدة وفشلت حتى الآن في تحقيق أي من أهدافها الأولية.

لقد تحركت الخطوط الأمامية قليلاً في أكثر من أسبوع. ويتعرض الروس للقتل أو الجرحى بمعدل يصل إلى 1000 في اليوم ، وفقا لتقديرات الاستخبارات الغربية.

يتم بث مقاطع فيديو للدبابات المحترقة والقوافل المهجورة باستمرار على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية, جنبا إلى جنب مع صور الجنود الروس القتلى, الجنود الروس يستسلمون, جنود روس جائعون يسرقون الدجاج من المزارعين المحليين و, بشكل متزايد, جثث المدنيين الأوكرانيين المحطمة قتلوا في الهجمات الصاروخية والمدفعية.

اشتدت شراسة الهجوم الروسي فقط مع تباطؤ التقدم، حيث حلت روسيا محل القصف القاسي للسكان المدنيين بالتقدم في ساحة المعركة. الأوكرانيون الذين يعيشون كل يوم في مدن محاطة, أو محاطة جزئيا, من قبل القوات الروسية يدفعون ثمن المجهود الحربي الذي بدأ يخطئ في الساعات الأولى.

ولكن في غياب تقدم كبير على الأرض ونظرا لحجم الخسائر التي لحقت بصفوفها, الحملة العسكرية الروسية يمكن أن تصبح قريبا غير مستدامة, مع القوات غير قادرة على المضي قدما لأنها تفتقر إلى القوى العاملة الكافية, الإمدادات والذخيرة, يقول المحللون والمسؤولون.

وقالوا إن الأسبوعين المقبلين يمكن أن يكونا حاسمين في تحديد نتيجة الحرب بأكملها. وما لم تتمكن روسيا من تحسين خطوط إمداداتها بسرعة، وتقديم التعزيزات وتعزيز معنويات القوات المتدنية على الأرض، فقد يصبح من المستحيل تحقيق أهدافها.

وقال روب لي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، وهو الآن عضو بارز في معهد أبحاث السياسة الخارجية، «لا أعتقد أن القوات الأوكرانية يمكنها طرد القوات الروسية من أوكرانيا، لكنني لا أعتقد أن القوات الروسية يمكنها أن تأخذ أكثر من ذلك بكثير من أوكرانيا أيضًا».

ذهب تقييم أجراه معهد دراسة الحرب يوم السبت إلى أبعد من ذلك. واضاف ان «القوات الاوكرانية هزمت الحملة الاولية لهذه الحرب». وقال ان الصراع وصل الان الى «طريق مسدود».

لا تزال الأحداث في ساحة المعركة تميل في اتجاه مختلف: على سبيل المثال، إذا تمكن الروس من الاستيلاء على مدينة ماريوبول المحاصرة واليائسة، وتحرير قواتهم لتعزيز هجومهم في أماكن أخرى.

ولكن في مقال مشترك على نطاق واسع هذا الأسبوع، يجادل جنرال أمريكي متقاعد وعالم عسكري أوروبي بأن القوة الروسية على وشك الوصول إلى ما يسميه الاستراتيجيون العسكريون «النقطة العالية» في هجومها، مما يعني أنها ستكون قد وصلت إلى حدود قدرتها على شن الحرب التي لديها. قررت الاستمرار.

كتب اللفتنانت جنرال المتقاعد بن هودجز وجوليان ليندلي فرينش، الذي يرأس ألفين، وهو مركز فكري في هولندا: «إن حرب الفتح الروسية في أوكرانيا تدخل الآن مرحلة حرجة؛ سباق للوصول إلى ذروة القدرة الهجومية الروسية والقدرة الدفاعية لأوكرانيا». وهم يدعون إلى بذل جهود متواصلة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها لتوفير الإمدادات العسكرية لأوكرانيا على أمل أن تتمكن القوات الأوكرانية من الاستفادة من «نافذة الفرصة» هذه لتأمين تنازلات على طاولة المفاوضات.

وقال هودجز، الذي يعمل الآن في مركز تحليل السياسات الأوروبية ومقره واشنطن، في مقابلة «أعتقد أن روسيا ليس لديها الوقت أو القوى العاملة أو الذخيرة للحفاظ على ما يفعلونه الآن». ويفترض التقييم، كما يقول، أن الغرب يواصل زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، مما يسمح للقوات الأوكرانية بمواكبة مقاومتها.

لا يزال الجيش الروسي يتمتع بتفوق ساحق من حيث العدد والمعدات مقارنة بالجيش الأوكراني الأصغر والأقل تسليحًا. حذر ليندلي فرينش من أن روسيا لا تزال قادرة على تغيير الصراع إذا كانت قادرة على تجديد العمالة والإمدادات.

واضاف «سيكون من الخطأ الكبير الاعتقاد بان روسيا لا تستطيع مواصلة هذه الحرب». «الآن لا يستطيعون، لكن يمكنهم إصلاحه» من خلال تعديل التكتيكات وجلب التعزيزات.

بيد انه اضاف «ما لم يتمكن الروس حقا من تحسين لعبتهم والبدء فى تناوب تشكيلات [القوات] على الخط الامامى، فان هذه القوة بالذات تواجه مشكلة».

يرفض المسؤولون الأمريكيون تقديم تنبؤات عامة حول مسار الحرب، لكنهم يقولون إن هناك مؤشرات واضحة على أن الروس يكافحون للحفاظ على القوات الموجودة لديهم ويكافحون من أجل إيجاد تعزيزات وحل الصعوبات اللوجستية التي يواجهونها.

الجنود الأوكرانيون يسيرون بجوار مركبة تضررت، في موقع قتال مع القوات الروسية، بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا. 26 فبراير 2022. رويترز/فالنتين أوغيرنكو

الدعوات إلى الصين للحصول على المساعدة العسكرية, محاولة فاشلة حتى الآن لتجنيد السوريين والحديث عن جلب تعزيزات من أجزاء أخرى من روسيا والأراضي الانفصالية في أوسيتيا الجنوبية في جورجيا لم تسفر بعد عن أدلة على وجود قوات جديدة في الطريق.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضايا الحساسة «حقيقة أنهم يتحدثون عن إعادة الإمداد والموارد تخبركم أنهم بدأوا يشعرون بالقلق».

واضاف المسؤول «انه امر غير عادي جدا، بعد ثلاثة اسابيع، لا يزال لديهم نفس هذه المشاكل اللوجستية والمستدامة، وهم يفكرون في سبل اضافية للتغلب على هذا النقص من خارج اوكرانيا».

القوات الروسية التي اقتحمت أوكرانيا في البداية من أربعة اتجاهات على الأقل من المتوقع أن يتم استقبالها كمحررين ولم تكن مستعدة لنضال طويل, يقول المسؤولون والخبراء. في حين أن, واجه الروس مقاومة شرسة, وهم الآن مبعثرون على جبهات متعددة, متورطون في حصار كثيف العمالة وبدون خطوط إمداد مخططة مسبقًا للحفاظ على حرب طويلة الأمد, يقول مسؤولون وخبراء.

وقال لي إن الخريطة الحالية لساحة المعركة تشير إلى حجم الصعوبات.

وقال إنه كان واضحا من الطريقة التي تحركت بها القوات الروسية في الساعات الأولى من الحرب، أن أهدافها الرئيسية هي الاستيلاء على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتوحيد منطقة دونباس المحتلة مع مدينة أوديسا الساحلية على طول جنوب أوكرانيا، والأهم من ذلك، الاستيلاء على العاصمة كييف مع تقدم البرق من الشمال.

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، لم تحقق القوات الروسية بعد أيًا من هذه الأهداف.

لم يتمكنوا من تطويق مدينة خاركيف الشمالية الشرقية بالكامل، على الرغم من حقيقة أنها ليست سوى بضعة أميال من الحدود الروسية. توقفت حملتها للاستيلاء على مدينة أوديسا الساحلية بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة على بوابات ميكولايف. وقد اجتاحت جهوده لتوحيد أراضي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا الحصار الدموي المتزايد في ماريوبول.

لقد أحرز الروس تقدمًا في الشرق، في مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك، اللتين اعترفت بهما روسيا كجمهوريات مستقلة عشية الحرب والتي احتلتها جزئيًا القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014. لكن هذه التطورات لا ترقى إلى الهدف الأولي الطموح للغزو.

جثة جندي روسي تقع بالقرب من المركبات العسكرية الروسية المدمرة على جانب الطريق في ضواحي خاركيف في 26 فبراير 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. - صدت القوات الأوكرانية هجوما روسيا على كييف ولكن «مجموعات التخريب» تسللت إلى العاصمة، وفقا لما ذكره مسؤولون في فبراير 26، كما ذكرت أوكرانيا 198 حالة وفاة المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في أعقاب الغزو الروسي. وتعهد الرئيس الاوكرانى المتحدى فولوديمير زيلينسكى بان بلاده الموالية للغرب لن تستسلم ابدا للكرملين حتى فى الوقت الذى قالت فيه روسيا انها اطلقت صواريخ كروز على اهداف عسكرية. (تصوير سيرجي بوبوك/وكالة فرانس برس)

وقال لي إن آمال الروس في محيط كييف، ناهيك عن الاستيلاء عليها، بدأت تتلاشى. ولا تزال القوات الروسية محاصرة على بعد حوالي 15 ميلا خارج المدينة، وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن روسيا تنقل القوات الخلفية إلى الأمام تحسبا لزخم جديد في العاصمة، إلا أن خط المواجهة لم يتحرك.

وفي الوقت نفسه، يموت الروس بمعدل غير مستدام بشكل متزايد، قال لي. وقال انه بالرغم من ان روسيا مازالت لديها احتياطيات هائلة من القوى العاملة، الا انها ارتكبت بالفعل معظم قواتها الجاهزة للقتال، ومن شبه المؤكد انها تتحمل وطأة الضحايا.

لا توجد إصابات مؤكدة، ولم تقم روسيا بتحديث 498 حصيلة القتلى التي أعلنت عنها بعد أسبوع من بدء الحرب. ولكن من بين 168 كتيبة تكتيكية تابعة للجيش الروسي، تقاتل 120 بالفعل على الأرض، وهو ما يمثل حوالي 100،000 جندي من أصل 190،000 أرسلت إلى أوكرانيا. هذا يعني أن روسيا قد ارتكبت بالفعل 75٪ من قوتها الجاهزة للقتال، كما يقول مسؤولون أمريكيون.

وقال لى ان تقديرات المخابرات الغربية تشير الى ان ما لا يقل عن 7 الاف روس من المحتمل ان يكونوا قد لقوا مصرعهم واصابة ما يصل الى 20 الف اخرين، وعلى افتراض ان القوات المقاتلة هى الاكثر تضررا، فان ذلك قد يعنى ان ما يصل الى ثلث القوة المقاتلة الرئيسية خارج العمل الان.

وقال «ان هذه خسارة كبيرة ولا يمكن استبدالها بسهولة». وقال ان روسيا قد تجلب مجندين جدد او تدعو الى المزيد من جنود الاحتياط، بيد ان ذلك سيخفف من قدرات القوة بشكل عام «وهذا ليس فى مصلحة روسيا».

كما عانت القوات الأوكرانية من إصابات، على الرغم من أنه من غير المعروف علنًا كم عدد الأشخاص لأنهم لم ينشروا أي أرقام أيضًا. وقال جاك واتلينغ من المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن انه كلما استمرت الحرب، كلما زادت خطورة موقفها، وكلما زادت فرص ان تتغلب روسيا على اخطائها الاولية .

بيد انه اشار الى انه يبدو ان القوات الاوكرانية مازالت متحفزة للغاية بينما هناك دلائل واضحة على استمرار انخفاض الروح المعنوية بين القوات الروسية. وقال إن القوات الروسية تواصل الاستسلام والتخلي عن مركباتها وإظهار القليل من علامات المبادرة في المناطق التي تسيطر عليها، مما يشير إلى أن «هذه ليست قوة ذات دوافع جيدة».

ومع تناقص قدرات روسيا الهجومية، فإن خطر زيادة الخسائر في صفوف المدنيين مرتفع. من المرجح أن يصبح الجمود «عنيفًا ودمويًا للغاية», قال تقييم ISW, لأن القوات الروسية من المرجح أن تعتمد على قصف المدن لممارسة الضغط.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن هناك دلائل على أن روسيا تنفد من الصواريخ الدقيقة، مما يعني أن القوات الروسية ستلجأ بشكل متزايد إلى استخدام ما يسمى بالقنابل الغبية التي تُلقى بشكل عشوائي على المناطق المدنية في محاولة لإخضاعها.

من غير المرجح أن تتمتع أوكرانيا بالقدرة على طرد روسيا من الأراضي التي استولت عليها حتى الآن، كما يقول المسؤولون والمحللون. لكن الصعوبات الحالية التي يواجهها الروس تفتح إمكانية أن يتمكن الأوكرانيون على الأقل من محاربتهم حتى يتوقف, وبالتالي الضغط على روسيا لقبول حل تفاوضي.

لقد مر السؤال الرئيسي الآن من المدة التي سيستغرقها الروس لغزو أوكرانيا «هل يمكن لأوكرانيا محاربة روسيا إلى طريق مسدود؟» قال مسؤول غربي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. «إنهم يقومون بعمل جيد في الوقت الحالي.»

وقال واتلينغ «ان الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين للغاية». وتوقع ان الحرب لن تنتهى فى غضون اسبوعين، وتشير جميع الدلائل الواردة من موسكو الى ان الروس اكثر عرضة للتضاعف بدلا من النزول، مما يجعل الحرب اكثر فتكا للاوكرانيين حتى فى الوقت الذى تسير فيه بوتيرة ابطأ.

«الاحتمالات لصالح الروس إلى حد كبير. هذه هي حربك لتخسرها. والسبب في عدم تحقيقهم لهدفهم يرجع إلى حد كبير إلى عدم كفاءتهم، وافتقارهم إلى التنسيق».

«ما يتلخص فيه هذا حقًا هو ما إذا كان الروس سيتصرفون معًا».

(ج) 2022، واشنطن بوست

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