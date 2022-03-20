وضعت روسيا إنذارًا نهائيًا لماريوبول وهددت الحكومة المحلية بمحكمة عسكرية إذا لم تسلم المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

Foto del domingo de tropas prorusas en un tanque en las afuera sde Mariupol Mar 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

طالبت وزارة الدفاع الروسية السلطات المحلية فى ماريوبول بتسليم المدينة للقوات الروسية بحلول الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلى يوم الاثنين (11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاحد)، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء الروسية RIA Novosti.

وقالت وكالة الانباء ان وزارة الدفاع ستفتح ممرات انسانية للمدينة قبل الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى يوم الاثنين و «ترغب فى الحصول على رد مكتوب من كييف على هذه المقترحات بحلول الساعة 5:00 ″.

عزت ريا نوفوستي معلوماتها إلى تعليقات رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الاتحاد الروسي، العقيد الجنرال ميخائيل ميزنتسيف.

«من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 :00 - بالنسبة لجميع الوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب هو تعليق مؤقت للقتال على طول الطريق المتفق عليه مع أوكرانيا. من الساعة 12، سيكون هناك ممر متزامن من القوافل الإنسانية مع الغذاء والدواء والضروريات الأساسية»، قال ميزنتسيف.

ودعت ريا نوفوستي مسؤولي المدينة إلى الاستسلام، ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن ميزنتسيف قوله: «نحن نناشد قطاع الطرق البغيضة، المسؤولين عن حياة مئات الأبرياء، والآن يطلقون على أنفسهم ممثلين للسلطات المحلية الرسمية، لهذه المدينة الوحيدة ماريوبول».

«أنت الذي لديك الآن الحق في انتخابات تاريخية: إما أن تكون مع شعبك، أو كنت مع قطاع الطرق، وإلا فإن المحكمة العسكرية التي تنتظرك هي مجرد شيء بسيط استحقته بالفعل بسبب الموقف الخسيس تجاه مواطنيكم، وكذلك بالنسبة إلى قال Mizintsev، وفقًا لـ RIA Novosti، وفقًا لـ RIA Novosti.

جثث الأشخاص الذين قتلوا خلال الغزو الروسي تقع على الأرض بجوار قبور السكان المحليين المدفونين في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة، أوكرانيا 18 مارس 2022

وذكرت مصادر محلية ان حوالى 400 الف شخص قد حوصروا فى ماريوبول منذ اكثر من اسبوعين وسط قصف مكثف ادى الى قطع الكهرباء والتدفئة وامدادات المياه المركزية.

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد حصار ماريوبول بأنه «عمل إرهابي سيتم تذكره لقرون قادمة».

سوف تستأنف المفاوضات

وبالتوازي مع القتال، يستمر العمل الشاق في العديد من العواصم العالمية لإعادة وضع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وكما قال وزير الخارجية التركي ميفلو تشافو أوغلو اليوم، تقدمت المحادثات للبحث عن مخرج من الصراع إلى «اتفاق تقريبا» على أربع من القضايا الست التي أثيرت على الطاولة.

في مقابلة نشرتها صحيفة حريت يوم الأحد، لخص رئيس الدبلوماسية التركية الاستنتاجات التي استخلصها من رحلاته إلى موسكو ولفيف (غرب أوكرانيا) الأسبوع الماضي، حيث التقى بنظيريه الروسي والأوكراني، سيرغي لافروف وديميترو كوليبا، على التوالي.

وأكد الوزير أن هناك بالفعل شوطا طويلا في المحادثات بين وفدي الجانبين، ولكن السلام سيتطلب عقد اجتماع على أعلى مستوى، أي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفقًا لصحيفة Ukrainskaya Pravda، ستستأنف وفود من كلا البلدين مفاوضاتها عبر الإنترنت يوم الاثنين 21 مارس، في محاولة لتقريب المواقف من النقاط الأكثر إثارة للجدل وتقريب الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلنسكي.

وفي السابق، كان الطرفان قد اجتمعا شخصيا في ثلاث مناسبات: في 28 شباط/فبراير و 3 آذار/مارس و 7 آذار/مارس.

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