ارتفاع حجب المنتجات الثانوية لفول الصويا: «ترى الحكومة الزراعة كخزينة الملاذ الأخير»، قال رئيس منتجي النفط

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 16: México, en su enfrentamiento con Estados Unidos, insiste en que reemplazará a este país en sus exportaciones agropecuarias y amenaza con importar soja y también maíz de la Argentina y Brasil. Foto NA: MINAGROzzzz

تصريحات قوية لرئيس غرفة صناعة النفط ومركز تصدير الحبوب (CIARA - CEC)، غوستافو إيديغوراس، بعد إعلان الحكومة عن زيادة حجب المنتجات الثانوية من الصويا. وقال فى حوار مع راديو سى ان ان «بشكل عام، انهم يرون الزراعة ليست مصدرا للعمالة والثروة والنمو، ولكنهم يرون ان الزراعة خزينة الملاذ الاخير».

كما أشار مؤشر صناعة النفط إلى أن القطاع يقوم بتحليل مرسوم زيادة الاحتفاظ الذي تم نشره أمس. وفي هذا الصدد، قال إيديغوراس: «في رأيي أن المرسوم يعاني من عيوب في عدم الشرعية، لأن الحكومة ليس لديها سلطات مفوضة لرفع أسعار الفائدة لأنها فقدتها في 31 كانون الأول/ديسمبر. هذا هو السبب في أن هذا الارتفاع ليس له أساس قانوني».

هذا هو السبب في أن رئيس CIARA-CEC لم يستبعد أن يقدم الكيان عرضًا للمحكمة بهدف وقف الارتفاع. كما يجري تقييم الإجراءات المحتملة ضد الجمارك، حيث يأتي دفع المقتطع، وفي مختلف مجالات الحكومة التي سنت زيادة الضرائب.

«إن التدابير التي أعلنتها الحكومة أمس تعاقب العمالة والتصنيع الأرجنتيني. الفريق الاقتصادي يبحث بشدة عن تدابير ولا يجد وصفة لمهاجمة التضخم ويسير في الطريق الخطأ». وأضاف: «رفع الضرائب على منتجات التصدير الرئيسية للأرجنتين وحيث بلدنا هو الرائد العالمي في هذه المنتجات، هو معاقبة أنفسنا من كل وجهة نظر. وأكثر من ذلك في سيناريو الطلب العالمي والأسعار الدولية المستدامة».

كما أشار إيديغوراس إلى أنهم قدموا خلال الأيام القليلة الماضية مقترحات مختلفة إلى المسؤولين الوطنيين لتعزيز أنواع أخرى من التدابير. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه بين 15 فبراير و 15 مارس، جاءت بعض 1.33 مليار دولار أمريكي غير متوقعة، بسبب الزيادة في الأسعار التي يمكن استخدامها للتعامل مع مشكلة التضخم الحالية وغيرها أيضًا.

ومن ناحية أخرى، اقتُرح من قطاع التصدير والنفط أن تفتح الحكومة حصص تصدير للذرة والقمح. وقال إيديغوراس: «على الرغم من أنهم أخذوا الفكرة جزئيًا، فقد اقترحنا إطلاق الذرة التي سمحت بدخول 700 مليون دولار طازجة في غضون أيام قليلة لأن المصدرين توقعوا دفع المقتطعة».

غوستافو إيديغوراس، رئيس الغرفة الأرجنتينية لصناعة النفط

«الزيادة في الأسعار الخارجية تؤثر على الجميع. في البلدان التي تصدر مثل الأرجنتين، مثل البرازيل وباراغواي وأوروغواي وغيرها، فإن الزيادة في الأسعار الخارجية تعني فقط زيادة بنسبة 5٪ في التضخم سنويًا. في الأرجنتين لدينا زيادة بنسبة 5٪ شهريًا. ومن الواضح ان ارتفاع الاسعار الزراعية ليس السبب المحورى لارتفاع التضخم فى بلادنا».

نقد

بالأمس، خلال المؤتمر الصحفي، حدد وزير الزراعة خوليان دومينغيز أن الزيادة في حجب المنتجات الثانوية لفول الصويا يجب ألا يكون لها أي تأثير على أسعار بذور النفط التي يتلقاها المنتج الأرجنتيني. «لقد تم خصم المنتج بالفعل بنسبة 33٪ وهذا ربح لا تحصل عليه سوى شركات النفط»، وعلق المسؤول فيما يتعلق بمعدلات 31٪ لدقيق فول الصويا والنفط، والتي ستخضع الآن للضريبة بنسبة 33٪.

فيما يتعلق بكلمات وزير الزراعة، قال غوستافو إيديغوراس: «لقد أزعجتني الرسالة كثيرًا، لأنه هو نفسه أخبرني أنه يعارض رفع اقتطاعات القيمة المضافة وأن هذا سيؤثر على سلسلة الصويا بأكملها. أخبرنا الوزير دومينغيز أنه غير مرتاح للغاية لرفع حالات الاحتجاز في المجمع الصناعي لفول الصويا. نعلم جميعًا أن هذا يؤثر على سلسلة الصويا بأكملها. 31٪ من الاستقطاع هو حقوق ملكية ضريبية وليست فائدة. واليوم، يستفيد تصدير الفاصوليا الخام إلى الحكومة الصينية، وهي المستفيد الوحيد من هذا الوضع».

وأخيرا، فيما يتعلق بما ستكون عليه العلاقة مع حامل المحفظة الزراعية بعد إعلانات الأمس وما إذا كان لا يزال يثق به، قال رئيس CIARA-CEC: «أنا أثق فقط في الحقائق. والحقيقة هي أن الحقائق تبين لي أن هذه الحكومة ضد العمالة الصناعية الأرجنتينية وضد الصادرات. لذلك سأتصرف وفقًا لذلك».

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